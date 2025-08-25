Διάταγμα κράτησης επτά ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι εναντίον ενός 17χρονου και ενός 19χρονου από τη Βουλγαρία, οι οποίοι είναι αδέλφια, αφού φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό συναδέλφου τους σε ξενοδοχείο του Πρωταρά.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και θεωρούνται ύποπτοι για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και κατοχή επιθετικού οργάνου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:30 το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ενώ 31χρονος από τη Βουλγαρία βρισκόταν στο ξενοδοχείο δέχθηκε επίθεση από συνάδελφό του, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, πιθανόν με τη χρήση σιδερογροθιάς.

Από την επίθεση ο 31χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κόγχου και θλαστικά τραύματα. Αφότου έτυχε των πρώτων βοηθειών πήρε εξιτήριο. Έπειτα από εξετάσεις του ΤΑΕ Αμμοχώστου διαπιστώθηκε πως ο τραυματίας είχε λογομαχήσει προηγουμένως με ένα από τα αδέλφια, ενώ βρίσκονταν όλοι εκτός υπηρεσίας.