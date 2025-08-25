Μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών απομάκρυναν εθελοντές από την παραλία Lady’s Mile.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση τεσσάρων οργανώσεων, χθες Κυριακή 24 Αυγούστου, σε μία μόνο ώρα καθαρισμού οι εθελοντές μας απομάκρυναν 134 κιλά σκουπίδια από την παραλία Lady’s Mile. Δηλαδή την διπλάσια ποσότητα από την περσινή καταγραφή.

«Σε μία παραλία, στην οποία υπάρχει εντατική τουριστική χρήση, με αρκετές υποδομές στην ακτογραμμή, τα αποτελέσματα καταγραφής σκουπιδιών έδειξαν ότι το 86% ήταν πλαστικά απορρίμματα, μικρά αλλά και ογκώδη αντικείμενα», αναφέρουν οι εθελοντές.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με ένα «ευχαριστώ» προς τους εθελοντές που αφιέρωσαν χρόνο και ενέργεια για να προστατέψουμε αυτόν τον μοναδικό τόπο. «Όπως σε κάθε καθαρισμό η ομάδα και οι εθελοντές μας είναι η κινητήρια δύναμη στην προστασία του περιβάλλοντος!».