Τέσσερις σκύλοι ράτσας Γερμανικοί ποιμενικοί, είχαν επιτεθεί προχθές κατά της 64χρονης γυναίκας την ώρα που αυτή τους άνοιγε, όπως έκανε καθημερινά, για σκοπούς φύλαξης του εργοστασίου που εργαζόταν.

Τα λυκόσκυλα ήταν εξοικειωμένα με την 64χρονη και ποτέ προηγουμένως δεν είχαν δείξει επιθετική συμπεριφορά, σύμφωνα με τις έως τώρα μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία. Αυτό που διερευνάται είναι τι πυροδότησε αυτή τη φορά την επιθετική συμπεριφορά και τραυμάτισαν μαζικά στην άτυχη γυναίκα.

Η ράτσα αυτή δεν συγκαταλέγεται στην κατηγορία που απαγορεύεται η εισαγωγή τους και υπάρχουν χιλιάδες στην Κύπρο χωρίς προβλήματα. Τέτοια σκυλιά διαθέτει και η Αστυνομία τα οποία χρησιμοποιούνται από αντιοχλαγωγικές ομάδες για την καταστολή επεισοδίων, αφού τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης και επιτίθενται σε άνθρωπο μόνο κατόπιν οδηγιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» από την Αστυνομία, τα τέσσερα σκυλιά δεν έχουν παραληφθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οι οποίες και έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, αλλά παραμένουν στη μονάδα ανακύκλωσης μέχρι να διερευνηθεί το όλο τραγικό συμβάν. Κατά με την Αστυνομία, η επίθεση κατά της 64χρονης είχε επισυμβεί προχθές το απόγευμα όταν στις 16:30, λίγο πριν σχολάσει, η γυναίκα υπάλληλος σε μονάδα ανακύκλωσης στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, πήγε να ανοίξει το κλουβί των τεσσάρων σκύλων, όπως γίνεται καθημερινά, ούτως ώστε αυτοί να εισέλθουν σε περιφραγμένο χώρο, όπου και παραμένουν κάθε βράδυ, για σκοπούς φρούρηση.

Kάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι σκύλοι της επιτέθηκαν και την δάγκωσαν στα πόδια. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της θεωρείται εκτός κινδύνου.

Σχετικές έρευνες διεξάγουν μέλη του αστυνομικού σταθμού Κλήρου, οι οποίοι λαμβάνουν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα σε σχέση με το συμβάν, ενώ οι σκύλοι θα εξεταστούν και από κτηνίατρο. Κατάθεση θα ληφθεί και από την 64χρονη όταν είναι σε θέση να το πράξει. Σημειώνεται ότι το επεισόδιο έγινε ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας σκύλου.