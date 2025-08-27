Απώλεια υγραερίου σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρεί σε διαχείριση της απώλειας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία γύρω στις 17:30 την Τρίτη ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας «Υπαστυνόμου Αντρέα Παπαδόπουλου» ανταποκρίθηκε σε κλήση απώλειας υγραερίου σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου.

Όπως αναφέρεται, η απώλεια ήταν σε κύλινδρο υγραερίου 5000L έπειτα από συντήρησή του. Με συντονισμένες ενέργειες, έγινε διαχείριση της απώλειας από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τεχνικό εταιρείας συντήρησης κυλίνδρων υγραερίου, σημειώνεται.