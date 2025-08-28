Δύσκολη νύχτα πέρασαν κάτοικοι στην Λακατάμια της Λευκωσίας, όταν σταθμευμένο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά επηρέασε δεύτερο όχημα και έκαψε δέντρο, με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά τέθηκε γύρω στις 2:21 σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης της οικίας του ιδιοκτήτη στη Λακατάμια. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Επιπρόσθετα, ζημιές υπέστη και παρακείμενο, και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δέντρο εξωτερικά της οικίας, ενώ ο καπνός είχε εισχωρήσει εντός της οικίας.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντόπισαν δύο από τους τέσσερις ενοίκους εντός της οικίας, τους οποίους βοήθησαν να εξέλθουν και ένα από αυτά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας μετά από εισπνοή καπνού.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.