Νέα τραγωδία στη θάλασσα καταγράφηκε στην επαρχία Λεμεσού. Νεκρός είναι 51χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης (3/9) μετέβη σε θαλάσσια περιοχή της ανατολικής Λεμεσού για να κολυμπήσει με τα σκυλιά του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου, οι οποίοι κατάφεραν αρχικά να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε αργότερα το βράδυ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα το πρωί λήφθηκε πληροφορία για άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία. Ο εν λόγω άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου χάρη στις άμεσες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ανέκτησε προσωρινά τις αισθήσεις του.

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε μεταβεί στην παραλία μαζί με τα σκυλιά του, τα οποία παραλήφθηκαν αργότερα από εθελόντρια φιλοζωικής οργάνωσης, έπειτα από συνεννόηση με την Αστυνομία.