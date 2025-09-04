Σοβαρές καταγγελίες για ανεξέλεγκτη απόρριψη Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε χωράφια, ρυάκια και χωματερές, ακόμη και εντός στρατοπέδων, καταγράφηκαν κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, με τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλο Μεσημέρη, να παραδέχεται ότι, παρά το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, η εφαρμογή του παραμένει προβληματική και ανεπαρκής.

Ο κ. Μεσημέρης χαρακτήρισε ως «απολύτως αναγκαία» την ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου, αποκαλύπτοντας πως ο αριθμός των επιθεωρητών παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένος μόλις 13 άτομα, δύο ανά επαρχία, με σοβαρές επιπτώσεις στην αποτελεσματική εποπτεία, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την ενίσχυση της ομάδας επιθεώρησης με επιπρόσθετο προσωπικό, όχι μόνο από το ίδιο το Τμήμα αλλά και μέσω συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς.

Ήδη, όπως είπε, έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 170 υπάλληλοι κατόπιν εισηγήσεων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ).

Εξετάζεται, επιπλέον, η αξιοποίηση ειδικών υπηρεσιών, όπως οι θηροφύλακες και οι δασοφύλακες, για την ενίσχυση των ελέγχων, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο όπου το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων είναι πιο έντονο.

Σύμφωνα με τον κ. Μεσημέρη, η αύξηση των ελέγχων το τελευταίο εξάμηνο έχει οδηγήσει στον τριπλασιασμό των προστίμων και εξώδικων ρυθμίσεων, δείγμα της εντατικοποίησης της προσπάθειας για πάταξη της παρανομίας.

Την ίδια στιγμή, το Τμήμα προχωρεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων μέσω σχετικής εφαρμογής, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της πορείας και της τελικής διάθεσής τους.

Παράλληλα, δηλώνει στήριξη σε ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ, υπογραμμίζοντας ότι εξετάζεται και η αξιοποίηση πρώην χώρων ταφής αποβλήτων, όπως αυτός στο Βατί, οι οποίοι μετά την αποκατάστασή τους μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Ο κ. Μεσημέρης ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια επέκτασης του δικτύου πράσινων σημείων, ενώ στο πλαίσιο πρότασης της Ένωσης Κοινοτήτων, δρομολογείται η δημιουργία προσωρινών πράσινων σημείων σε κάθε κοινότητα που το επιθυμεί.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν συμπεριληφθεί σχετικές πρόνοιες στον προϋπολογισμό του 2026, με σκοπό τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των έργων αυτών.

Η συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στην εφαρμογή των Κανονισμών για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης κατήγγειλε ότι στο στρατόπεδο 356 στην Πόλη Χρυσοχούς υπάρχουν «βουνά από μπάζα», γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από εκπρόσωπο του ΕΟΑ Πάφου.

Η εικόνα που καταγράφεται από αρκετούς βουλευτές είναι ζοφερή: ανεξέλεγκτες απορρίψεις σε ρεματιές, γκρεμούς και δημόσιους χώρους, οχήματα χωρίς πινακίδες, έλλειψη αδειών και ελάχιστοι επιθεωρητές για περισσότερους από 2.500 εργολάβους παγκύπρια.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, υπογράμμισε ότι οι επιθεωρήσεις δεν καλύπτουν απογευματινές ώρες και ότι απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση, με μόνιμες προσλήψεις, ενίσχυση αρμοδιοτήτων, αλλά και χρηματοδοτική στήριξη των τοπικών αρχών.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, τόνισε ότι το πρόβλημα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ζήτησε συντονισμένη δράση από το κράτος, περιλαμβανομένης της Αστυνομίας, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νομοθετικής αυστηροποίησης των ποινών.