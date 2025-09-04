Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης στην ενίσχυση του δεσμού με τις κατεχόμενες περιοχές και στη στήριξη της προσφυγικής πολιτικής.

Καλωσορίζοντας τους Κοινοτάρχες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «θα δούμε τα θέματα που σας απασχολούν και θα προχωρήσουμε. Έχουμε κάποιες σκέψεις για περαιτέρω πολιτικές που θα ανακοινώσουμε μέσα στο πλαίσιο της προσφυγικής μας πολιτικής. Ειδικότερα για μας είναι σημαντικό μέσα από τις πολιτικές μας να υπάρξει σύνδεση και με τη νέα γενιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλοί δεν γεννήθηκαν στις κατεχόμενες περιοχές και ο δεσμός είναι σημαντικό να είναι εκεί, να ενισχύεται και είναι καθοριστικό στην προσπάθεια που κάνουμε για επίλυση του Κυπριακού. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που επέμενα κατά τη διάρκεια των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να υπάρξει μαζική συμμετοχή, ειδικότερα για τις κατεχόμενες κοινότητες και δήμους».

Ταμείο αποζημίωσης απώλειας χρήσης ζήτησε η Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων

Από την πλευρά τους οι Κοινοτάρχες επεσήμαναν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι ο Πρόεδρος που τους δέχθηκε τόσες πολλές φορές κατά τη διάρκεια προεδρικής θητείας.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Λευτέρης Αντωνίου, είπε ότι κύριο θέμα της συζήτησης ήταν το Κυπριακό και “η ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τα νέα τεκταινόμενα και εν όψει των συναντήσεων που θα έχει στη Νέα Υόρκη, τόσο με τον Γενικό Γραμματέα, όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη”.

“Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο αναπτύξαμε και βρήκαμε τον Πρόεδρο θετικό στα δίκαια και διαχρονικά αιτήματά μας, ήταν η ίδρυση, επιτέλους, του ειδικού αυτού Ταμείου, που θα αποσκοπεί στην αποζημίωση για την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών μας”, είπε. Πρόσθεσε ότι για το θέμα θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις και με υπηρεσιακούς και με τον ίδιο τον Πρόεδρο, “για να βρεθεί η πιο σωστή φόρμουλα ως προς την αποζημίωση της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών μας”.

Ο κ. Αντωνίου είπε, ακόμα, ότι κατά τη συζήτηση τέθηκε και το θέμα του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών, κάνοντας λόγο για μεγάλη αδικία, ως απότοκο της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Ακόμα, αναφέρθηκαν στην παράνομη αλλαγή τοπωνυμίων, στον ρόλο της Μέριμνας και του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με τα νέα κριτήρια που έχουν τεθεί και τον νέο τροποποιητικό νόμο περί τουρκοκυπριακών περιουσιών. “Όλα συμβάλλουν στην καλύτερη, πιο δίκαιη και πιο αξιοκρατική ισονομία ως προς τη διανομή τόσο των τουρκοκυπριακών περιουσιών, όσο και την ταχύτερη θεώρηση των κριτηρίων που έχουν τεθεί”.

Επισήμανε ότι διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα και καθυστερήσεις, τα οποία θα τα δει ο ίδιος ο Πρόεδρος με τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες, όπως είπαν.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, η Επιτροπή συζήτησε με τον Πρόεδρο τη δημιουργία ενός συντονιστικού φορέα, ενός Γραφείου Επιτρόπου ή ενός Υφυπουργείου για προσφυγικά θέματα, ο οποίος θα είναι ένας “συντονιστικός γεφυροποιός θεσμός” όλων των αρμοδίων τμημάτων και υπηρεσιών που απασχολούνται με προσφυγικά θέματα.

Σημείωσε, ακόμα, ότι συζήτησαν με τον Πρόεδρο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων, για τον εκκλησιασμό στα κατεχόμενα, τη συντήρηση των κοιμητηρίων και των εκκλησιών και τη σωστή χρήση τους, καθώς, όπως είπε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναστήλωσή τους δίνονται “με μοναδικό σκοπό και στόχο την τέλεση των θρησκευτικών μας τελετουργιών”.

Όπως είπε, μίλησαν, ακόμα, για την παράνομη λατόμευση του Πενταδακτύλου.

“Έχουμε επίσης τη θετική ανταπόκριση του Προέδρου και της κυβέρνησης ότι θα δουν ολικά τη νέα προσφυγική πολιτική, η οποία πρέπει να είναι ολική και να υπάρχει διαχωρισμός της από την κοινωνική πολιτική, γιατί τα πραγματικά θύματα της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής είναι οι εκτοπισμένοι πρόσφυγες”.