Η οργάνωση World Central Kitchen (WCK) ανακοίνωσε ότι παρέλαβε νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια», που συντονίζει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη στήριξη διεθνών εταίρων και τη διευκόλυνση του ΟΗΕ (UNOPS).

Η αποστολή περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής, όπως αλεύρι, ζυμαρικά και βρεφικό γάλα. Σύμφωνα με την WCK, η βοήθεια θα ενισχύσει τις προσπάθειες της οργάνωσης να επιτύχει τον στόχο της παροχής ενός εκατομμυρίου γευμάτων ημερησίως στους κατοίκους της Γάζας.

WCK’s Ahmed is in Gaza, where we have just received a delivery of aid from Cyprus through the Amalthea Initiative—a maritime corridor led by the Republic of Cyprus (@CyprusMFA), supported by international partners, and facilitated by UNOPS. This delivery, which includes vital… pic.twitter.com/h3yOCnCeKn September 5, 2025

Ο εκρπόσωπος της WCK στη Γάζα, Ahmed, ανέφερε ότι η παράδοση αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διανομή τροφίμων σε αμάχους που δοκιμάζονται από την ανθρωπιστική κρίση.