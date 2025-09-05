Η οργάνωση World Central Kitchen (WCK) ανακοίνωσε ότι παρέλαβε νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια», που συντονίζει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη στήριξη διεθνών εταίρων και τη διευκόλυνση του ΟΗΕ (UNOPS).
Η αποστολή περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής, όπως αλεύρι, ζυμαρικά και βρεφικό γάλα. Σύμφωνα με την WCK, η βοήθεια θα ενισχύσει τις προσπάθειες της οργάνωσης να επιτύχει τον στόχο της παροχής ενός εκατομμυρίου γευμάτων ημερησίως στους κατοίκους της Γάζας.
Ο εκρπόσωπος της WCK στη Γάζα, Ahmed, ανέφερε ότι η παράδοση αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διανομή τροφίμων σε αμάχους που δοκιμάζονται από την ανθρωπιστική κρίση.