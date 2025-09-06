Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησε η Αστυνομία σχετικά με υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμού που διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου σε μάντρα αυτοκινήτων στη Λάρνακα.

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλα τρία πρόσωπα.

Εξάλλου, 16χρονος συνελήφθη σχετικά με υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης που διαπράχθηκε στις 11 Αυγούστου στη Λάρνακα εναντίον δύο προσώπων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, ο 16χρονος αφού ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερος.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.