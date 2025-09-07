Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού αναφορικά με τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (7/9) στην περιοχή της Μουταγιάκας. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το philenews, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία δόθηκαν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Μεταξύ αυτών, γίνεται λόγος για θέαση νεαρών ατόμων βόρεια του σχολείου της Μουταγιάκας, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν και ήδη είναι υπό διερεύνηση από τις Αρχές, οι οποίες έχουν εντοπίσει και το ακριβές σημείο έναρξης της φωτιάς.

Η πυρκαγιά οροθετήθηκε γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, μετά από μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 11 εναέρια μέσα καθώς ενεργοποιήθηκαν τα Σχέδια ΠΥΡΣΟΣ και Ίκαρος 2.

Επίσης συμμετείχαν 11 πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λεμεσού, Λευκωσίας, Λάρνακας και Πυρ. Σταθμού Βασιλικού. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστηρίξαν το Τμήμα Δασών με 10 πυροσβεστικά οχήματα, 1 φορητή μονάδα πυρόσβεσης, 62 άτομα προσωπικό και τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών στο μέρος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας με 2 φορητές μονάδες πυροσβέσεις, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού με καδενοφόρο όχημα και υδροφόρα, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, καθώς επίσης και οι εθελοντικές ομάδες Kitas Weather, SupportCY, ETEA, SOS και Διάσωση1.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, κινδύνεψαν μεμονωμένες κατοικίες και υποστατικά, τα οποία τελικά προστατεύθηκαν χάρη στη συντονισμένη δράση των υπηρεσιών, αλλά και στην κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής, που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης με κουβάδες και κλαδιά.

Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.