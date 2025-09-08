Μια σημαντική τροποποίηση στην εφαρμογή του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που προτάθηκε από τον βουλευτή Λευκωσίας κ. Μαρίνο Μουσιούττα. Η τροποποίηση αυτή προβλέπει την έκδοση εξώδικου προστίμου ύψους 85 ευρώ, από τα 300 ευρώ, για την παραβίαση για στάση επί της διάβασης πεζών.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την απαραίτητη έγκριση από τα συλλογικά όργανα διαχείρισης συμβάσεων ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ, καθώς και τη διαβεβαίωση της Αστυνομίας για τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων κονδυλίων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έδωσε γραπτή εντολή προς την ανάδοχο εταιρεία, με επιστολή ημερομηνίας 26 Μαΐου 2025, για την υλοποίηση των τροποποιήσεων στο Σύστημα Φωτοεπισήμανσης.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ενημέρωσε επισήμως ότι έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση της τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Η πληρωμή προς την ανάδοχο εταιρεία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Με την ολοκλήρωση της τροποποίησης στην πρώτη διάβαση, και με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Η πιλοτική εφαρμογή της νέας ρύθμισης αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου 2025, με την πρώτη τροποποιημένη διασταύρωση να αναμένεται να καθοριστεί εντός του μηνός, από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η πλήρης εφαρμογή του ανανεωμένου συστήματος σε όλες τις διασταυρώσεις που διαθέτουν φωτοεπισήμανση και διάβαση πεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Με την πιλοτική εφαρμογή στην πρώτη διασταύρωση, θα δοθεί η ευκαιρία για τεχνικές δοκιμές και οποιεσδήποτε προσαρμογές που θα προκύψουν στο σύστημα φωτοεπισήμανσης, χωρίς να επηρεαστεί μαζικά το υπόλοιπο σύστημα. Η πιλοτική εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η σωστή λειτουργία του νέου συστήματος και ότι πράγματι εφαρμόζεται σωστά η καταγραφή των παραβάσεων ως προβλέπεται στην νομοθεσία.