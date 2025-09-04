Στις έξι χιλιάδες έφτασαν οι υποθέσεις που καταχωρήθηκαν στα Δικαστήρια και αφορούν απλήρωτα εξώδικα από τις κάμερες της Τροχαίας, ενώ έρχονται και νέοι τρόποι για διευκόλυνση της επίδοσης των προστίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, από τον καιρό που άρχισε να λειτουργεί το σύστημα φωτοεπισήμανσης μέχρι και σήμερα στάληκαν στα Δικαστήρια για εκδίκαση όσες υποθέσεις επιδόθηκαν στους παραβάτες οδηγούς αλλά παρέλειψαν να εξοφλήσουν το εξώδικό τους στον προκαθορισμένο χρόνο.

Η άσκηση ποινικής δίωξης για οδηγούς παραβάτες είναι το έσχατο μέτρο για είσπραξη των εξωδίκων προστίμων και ήδη τα Δικαστήρια επιβάλλουν διπλάσιο ή και τριπλάσιο ποσό προστίμου για κάποιον που παρέλειψε να το πληρώσει.

Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες αυξήθηκε η καταχώρηση υποθέσεων στα Δικαστήρια μετά και την προειδοποίηση για όσους γνώριζαν ότι είχαν εξώδικα αλλά δεν τα παραλάμβαναν για να τα εξοφλήσουν.

Στο μεταξύ, έληξε η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου που ετοίμασε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων που τροποποιεί των περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμων του 2001 μέχρι του 2025.

Με το νομοσχέδιο, όπως έγραψε ήδη ο «Φ», θα επιτρέπεται η ενημέρωση του οδηγού για την ύπαρξη εξωδίκου από κάμερες, μέσω sms και email όχι μόνο με συστημένη επιστολή από το ταχυδρομείο.

Με τον τρόπο αυτό θα θεωρείται ότι ο οδηγός έλαβε γνωστοποίηση για την ύπαρξη εξωδίκου και αν δεν το παραλάβει θα μπορεί να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη.

Επίσης, εκτός από φωτογραφίες θα επιτρέπεται στις κάμερες να καταγράφουν και σε βίντεο τον οδηγό ή το όχημα του, σε περίπτωση τροχαίου αδικήματος που καταγράφεται από σταθερή συσκευή φωτοεπισήμανσης, σε διασταύρωση, κατά το χρόνο ενεργοποίησης της συσκευής.

Ξεκαθαρίζονται επίσης τα ζητήματα για το ποιος έχει την ευθύνη σε περίπτωση καταγγελίας μισθωμένου οχήματος, αφού υπάρχουν σωρεία καταγγελίες οι οποίες «δεν προχωρούν» επειδή δεν έχει αναγνωριστεί ο οδηγός και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος φέρει την ευθύνη αφού δεν υποδεικνύεται ο οδηγός που προέβη στην παράβαση.

Για το θέμα αυτό υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις κυρίως εκ μέρους διευθυντικών στελεχών εταιρειών, που κινδυνεύουν να χάσουν τις άδειες οδήγησής του, αφού δεν μπορεί να αναγνωριστεί ποιος οδηγός οδηγούσε την ώρα που καταγράφηκε μια παράβαση.

Ενστάσεις εκφράστηκαν από την ΕΜΕΛ Λεμεσού, την εταιρεία διαχείρισης των λεωφορείων της πόλης, όσον αφορά στο σημείο όπου αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος υποδεικνύει τον παραβάτη οδηγό και αυτός δεν αποδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος ή δεν εντοπίζεται, η διαδικασία θα συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.

Η θέση της ΕΜΕΛ είναι ότι αυτή η πρόβλεψη δεν είναι αποτελεσματική και «καταδικάζει” τους διευθυντές εταιρειών, όπως είναι οι εταιρείες επιβατικών μεταφορών στην Κύπρο.

Η ΕΜΕΛ για παράδειγμα, αναφέρει, έχει 257 οδηγούς αυτή τη στιγμή. Εκτελεί περισσότερα από 600 δρομολόγια τακτικών γραμμών καθημερινά συν 308 τις ημέρες που είναι ανοικτά τα σχολεία.

«Από την εμπειρία μας από το 2022 μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου 150 καταγγελίες για παραβάσεις που καταγράφονται από σταθερές κάμερες φωτοεπισήμανσης στη Λεμεσό. Πολλές φορές, οι φωτογραφίες είναι πολύ κακής ποιότητας και από απόσταση, έτσι που ακόμα και με μέγιστη προσπάθεια δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του οδηγού λόγω κακής ποιότητας των φωτογραφιών, παρά την όποια επεξεργασία διενεργούμε. Επίσης, πολλές φορές (ανάλογα με τη διασταύρωση και την ώρα) επειδή οι ανεμοθώρακες των λεωφορείων είναι μεγάλοι, δημιουργούνται ισχυρές αντανακλάσεις που καλύπτουν πλήρως τη θέση του οδηγού, έτσι που δεν φαίνεται καθόλου ποιος είναι ο οδηγός. Επίσης, σημειώνει, πολλές φορές τα προγράμματα των δρομολογίων και των οδηγών τυγχάνουν αλλαγών της τελευταίας στιγμής, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να δούμε το πρόσωπο οδηγού, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποιός έστω θα έπρεπε να είναι ο οδηγός. Θα πρέπει να φταίει ο διευθυντής ή το μέλος του δ.σ. στο όνομα του οποίου έρχεται η ειδοποίηση παράβασης», διερωτάται.

Τέλος αναφέρεται ότι στην περίπτωση ΕΜΕΛ, θα χάσουν σε λιγότερο από ένα χρόνο την άδεια οδήγησης τους όλα τα μέλη του ΔΣ, επειδή οι κάμερες δεν έχουν φίλτρα κατά των αντανακλάσεων ή έχουμε χαμηλής ανάλυσης φωτογραφίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εισήγησή μας είναι να αποφύγουμε την εύκολη λύση που είναι να καταδικάζονται οι διευθυντές και να εισαχθεί στην νομοθεσία επιπλέον πρόβλεψη διαδικασίας διευκρινήσεων σε περιπτώσεις νομικών προσώπων, όταν οι φωτογραφίες δεν είναι κατάλληλες για αναγνώριση του οδηγού.

Με το νομοσχέδιο προβλέπονται και αυστηρές ποινές για όσους προκαλούν ζημιές ή παρεμποδίζουν βανάκια με κινητές κάμερες ή σε προειδοποιητικές πινακίδες.