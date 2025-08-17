Άγνωστα πρόσωπα επιτέθηκαν και έσπασαν όχημα και εξοπλισμό κινητής κάμερας τρόχαιας, ενώ ο εργαζόμενος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διερευνά υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε όχημα, καθώς και σε εξοπλισμό του συστήματος φωτοεπισήμανσης, μετά από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε χθες το βράδυ, από εργαζόμενο της εταιρείας, η οποία έχει τη διαχείριση των κινητών καμερών φωτοεπισήμανσης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 11:00 το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν εντός του οχήματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε περιοχή στη Λακατάμια, για έλεγχο τροχαίας, άγνωστα του πρόσωπα χτύπησαν με αντικείμενο το πίσω μέρος του οχήματος, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημιές στο όχημα, καθώς και στο σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, με το ΤΑΕ Λευκωσίας να διερευνά την υπόθεση.