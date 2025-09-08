Σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων παιδιών με αναπηρία καταγγέλλει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου, σε πόρισμά της που φέρνει στο φως υπόθεση στέρησης αναδρομικών επιδομάτων από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).

Σύμφωνα με το πόρισμα, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) καθυστέρησε υπέρμετρα στην εξέταση αιτήσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 18 μήνες, απαιτώντας εκ των υστέρων πρόσθετα έγγραφα που δεν προβλέπονται στη νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, παιδιά με αναπηρία στερήθηκαν μεγάλα ποσά που αποτελούν αναγκαία στήριξη για θεραπείες και βασικές ανάγκες.

Η κ. Μιχαηλίδου κάνει λόγο για «απάνθρωπες συνέπειες» αυτής της πρακτικής, υπογραμμίζοντας ότι πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιες το κόστος θεραπειών, σε μια περίοδο που σχεδόν οι μισές οικογένειες με άτομα με αναπηρία βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι από το 2024 οι αιτήσεις εξετάζονται εντός 60 ημερών, το πρόβλημα παραμένει για όσες υποβλήθηκαν μεταξύ 2022 και τέλους 2023. Η ΥΔΕΠ, σύμφωνα με την Επίτροπο, αρνείται να αναγνωρίσει την ευθύνη και να καταβάλει τα αναδρομικά, επιρρίπτοντας την ευθύνη στις οικογένειες.

Η μη καταβολή των αναδρομικών, τονίζει η Επίτροπος, παραβιάζει όχι μόνο τις αρχές της χρηστής διοίκησης αλλά και διεθνείς συνθήκες, όπως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. «Η στέρηση αυτών των ποσών ισοδυναμεί με έμμεση αποστέρηση δικαιωμάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει η Επίτροπος, η Αρχή της Χρηστής Διοίκησης, αλλά και οι διατάξεις της νομοθεσίας για το Ε.Ε.Ε., οι οποίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ερμηνεύονται και εφαρμόζονται υπό το φως των υποχρεώσεων που απορρέουν τόσο από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όσο και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, οι οποίες υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση των νόμων και των διαταγμάτων, επιβάλλουν την ανάκληση της απόφασης και την αναδρομική καταβολή του επιδόματος στα 6 παιδιά.

Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και στην Επίτροπο Διοικήσεως, ενώ κοινοποιήθηκε και στις οικογένειες έξι παιδιών που επηρεάζονται άμεσα.

Δείτε ΕΔΩ αυτούσιο το πόρισμα.