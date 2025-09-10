Σε δύσκολη θέση εκπαιδευτικοί με σοβαρά χρόνια νοσήματα των οποίων οι διευκολύνσεις που τους παραχωρούνταν μέχρι πέρσι από το υπουργείο Παιδείας φέτος κόπηκαν, επειδή, όπως τους αναφέρθηκε και όπως οι ίδιοι αναφέρουν σε επιστολή τους προς την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, είναι πολλοί.

«Η καταγγελία έφθασε στην Ομοσπονδία από ομάδα εκπαιδευτικών, χρόνιων ασθενών, μεταξύ των οποίων και καρκινοπαθείς», ανέφερε στον «Φ» ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούμας και εξήγησε: «Όπως έχουμε ενημερωθεί, το υπουργείο Παιδείας έχει μειώσει τις διευκολύνσεις που μέχρι και το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς παραχωρούνταν. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός είχε τρεις ώρες μείωση και φέτος του δόθηκε μόνο μια ώρα ή οι τοποθετήσεις τους και οι μεταθέσεις τους δεν έγιναν στοχευμένα ώστε να διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους κ.λπ.. Αυτό είναι κάτι που μάλλον πρέπει να ξαναδεί το υπουργείο Παιδείας διότι από χρόνιο ασθενή σε χρόνιο ασθενή τα δεδομένα διαφέρουν και σίγουρα είναι κάποιες σοβαρές χρόνιες παθήσεις που εμποδίζουν τον ασθενή στις καθημερινές τους δραστηριότητες και τον δυσκολεύουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν δεν έχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις», είπε ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ.

Στην επιστολή τους, η οποία στάλθηκε στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, παρατηρήθηκε ότι εκπαιδευτικοί των οποίων οι αιτήσεις είχαν εγκριθεί σε προηγούμενα έτη, φέτος είδαν τις διευκολύνσεις τους να μειώνονται αισθητά. Η κύρια αιτιολόγηση που δόθηκε ήταν η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων. Ωστόσο, θεωρούμε πως μια τέτοια οριζόντια προσέγγιση παραγνωρίζει τη σοβαρότητα συγκεκριμένων περιπτώσεων και δεν διασφαλίζει την αναγκαία εξατομίκευση που απαιτείται».

Πρόκειται, όπως αναφέρεται στην επιστολή, «για περιπτώσεις που, εκ των πραγμάτων, δεν θα έπρεπε να υπόκεινται στις ίδιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και περιορισμούς, όπως εφαρμόζονται για άλλες περιπτώσεις προσωρινών ή λιγότερο σοβαρών παθήσεων».

«Η ισοπεδωτική μεταχείριση», αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, «όχι μόνο αδικεί τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά υπονομεύει την ίδια την αρχή της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και στη δημόσια υγεία».

Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη περίπτωση καρκινοπαθούς εκπαιδευτικού η οποία, επιβάλλεται να λαμβάνει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή με σοβαρές παρενέργειες όπως «αναιμία, έντονη κόπωση, αδυναμία, μυοσκελετικούς πόνους, διαταραχές ύπνβου και διάθεσης». Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, παραχωρούνταν κατά την περσινή σχολική χρονιά τρεις ώρες διευκόλυνση, ωστόσο, φέτος της παραχωρήθηκε μια μόνο ώρα η οποία, όπως αναφέρεται «επηρεάζει την ικανότητα της να ανταποκριθεί σε πλήρες διδακτικό ωράριο».

Η ίδια τακτική, ακολουθήθηκε, σύμφωνα με την επιστολή, και σε άλλους εκπαιδευτικούς.

«Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας προς το υπουργείο Παιδείας, με στόχο την αναθεώρηση των σχετικών διαδικασιών και τη διαμόρφωση πολιτικής που να λαμβάνει υπόψη την κρισιμότητα της κάθε περίπτωσης, ειδικά όταν πρόκειται για ασθενείς με σοβαρά ή χρόνια νοσήματα».

Η παραχώρηση διευκολύνσεων σε εργαζόμενους, χρόνιους ασθενείς, «είτε αυτοί εργάζονται στον δημόσιο τομέα, όπως οι εκπαιδευτικοί, είτε στον ιδιωτικό τομέα δεν πρέπει καν να τίθεται ως θέμα προς συζήτηση. Πρέπει να εφαρμόζεται παντού ώστε οι χρόνιοι ασθενείς να παραμένουν στην αγορά εργασίας και να μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που τους αφήνει η χρόνια πάθηση που τους ταλαιπωρεί ή/και τους θέτει σε κίνδυνο», τόνισε ο κ. Κουλούμας.

«Ως ΟΣΑΚ παλέψαμε για την εφαρμογή των δικαιωμάτων ασθενών και σίγουρα δώσαμε μεγάλη μάχη για να παρέχονται διευκολύνσεις σε όλους τους εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Το δε επιχείρημα ότι οι αιτήσεις είναι πολλές δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να γίνει αποδεκτό. Οι πραγματικά χρόνιοι ασθενείς, οι εργαζόμενοι με σοβαρές χρόνιες παθήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με «οριζόντια» μέτρα ή μειώσεις», συνέχισε.

Οι διευκολύνσεις, είπε ο καταλήγοντας ο κ. Κουλούμας, «πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του κάθε εργαζόμενου για να μπορεί να αποδώσει και ο ίδιος στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να ανταποκριθεί σωστά στα καθήκοντα του. Εάν βεβαίως κάπου εντοπίζονται καταχρήσεις, σίγουρα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Στις περιπτώσεις, όμως, στις οποίες υπάρχει ανάγκη και οι διευκολύνσεις μειώνονται, τότε σίγουρα μιλάμε για καταπάτηση των δικαιωμάτων των ασθενών αλλά και των εργαζομένων».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο «Φ» είχε δημοσιεύσει καταγγελία εκπαιδευτικού, με σοβαρή πάθηση η ο οποία μετατέθηκε σε διαφορετική Επαρχία από την Επαρχία διαμονής της, με αποτέλεσμα να υφίσταται τεράστια ταλαιπωρία και να αντιμετωπίζει προβλήματα στη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.