Σε μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη, που δοκιμάζεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η φον ντερ Λάιεν εξάγγειλε την ίδρυση μιας νέας ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, η οποία θα λειτουργεί ως κόμβος άμεσης επέμβασης και στήριξης τόσο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για γειτονικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για μια σημαντική εξαγγελία που αναβαθμίζει τη θέση της Κύπρου στην ΕΕ και στην περιοχή.

«Αυτό το καλοκαίρι όλοι είδαμε τις εικόνες από δάση και χωριά στην Ευρώπη που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης καταστράφηκαν, μια έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του Βελγίου», σημείωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι πιο θερμό, πιο σκληρό και πιο επικίνδυνο», πρόσθεσε, τονίζοντας την ανάγκη για ριζική ενίσχυση των ευρωπαϊκών δράσεων ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική κρίση, αλλά και για εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη στη φύση.

Η πρόταση για δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου πυρόσβεσης στην Κύπρο έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη ταχείας αντίδρασης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και μαζικές πυρκαγιές, οι οποίες πλέον αποτελούν ετήσιο φαινόμενο για πολλές περιοχές της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία αυτή, αναμένεται να ενισχύσει στρατηγικά τον ρόλο της Κύπρου στο πεδίο της πολιτικής προστασίας και της περιφερειακής συνεργασίας.