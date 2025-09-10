Διάσταση -άνευ προηγουμένου– των απόψεων για τον διαχωρισμό εξουσιών Γενικού Εισαγγελέα κατεγράφη σήμερα στη Βουλή. Για πρώτη ίσως φορά, ξεκάθαρα η Κυβέρνηση και ο νομικός της σύμβουλος, έχουν εκ διαμέτρου αντίθετη θέση στις αλλαγές που επιχειρούνται στη Νομική Υπηρεσία.

Οι διαφωνίες φάνηκαν ανοικτά σήμερα στην Επιτροπή Νομικών στην οποία άρχισε η πρώτη συζήτηση των 38 νομοσχεδίων, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να επεμβαίνει στην τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος άφηνε αιχμές για τον τρόπο που ενήργησε η κυβέρνηση, αφού όπως ανέφερε, δεν διαβουλεύτηκε μαζί του τις αλλαγές και πως ουσιαστικά εξαναγκάστηκε «για να μην δημιουργηθεί προηγούμενο» να υπογράψει την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια.

Ο Γιώργος Σαββίδης στην τοποθέτησή του δεν δίστασε να αναφερθεί σε πολιτικές «περιπέτειες» που μπορεί να οδηγηθούμε «ιδίως στην ευαίσθητη φάση που βρίσκεται σήμερα το κυπριακό πρόβλημα», συστήνοντας ιδιαίτερη φειδώ και προσοχή. Ο ίδιος επανέλαβε έντονα τις σοβαρές ανησυχίες και προβληματισμούς του για τις επιχειρούμενες τροποποιήσεις και ζήτησε όπως αυτές γίνουν με άλλο τρόπο αντί με την αλλαγή του Συντάγματος.

Έντονη συζήτηση υπήρξε και κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των βουλευτών ως προς το κατά πόσο πρέπει να αγγίξουν αυτές τις τόσο σοβαρές αλλαγές ή αν πρέπει να αναζητηθεί άλλος τρόπος ώστε να λυθεί το ανέλεγκτο και να καθοριστεί η θητεία του Γενικού Εισαγγελέα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης απαντώντας στις αναφορές του Γενικού Εισαγγελέα τόνισε ότι έγινε επίκληση του δικαίου της ανάγκης 21 φορές μέχρι σήμερα για πιο ασήμαντα πράγματα και τόνισε πως η χρονική συγκυρία ήταν αδύνατο να προβλεφθεί αφού τα νομοσχέδια κατατέθηκαν τώρα αλλά συζητούνται εδώ και δυο χρόνια.

Ο Μάριος Χαρτσιώτης υπεραμύνθηκε των αλλαγών που επιχειρούνται στο διττό ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα, τονίζοντας ότι το επιβάλλουν και από το εξωτερικό αλλά ήταν και δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά το κράτος δικαίου. Ο ίδιος τόνισε ότι οι αλλαγές θα γίνουν και τώρα αναζητείται ο τρόπος για τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου.

Υπενθυμίζεται ότι τα νομοσχέδια προβλέπουν τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε οι εξουσίες που απορρέουν από τον διωκτικό του ρόλο να δοθούν στο νέο θεσμό του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί ακόμη η κατάθεση νομοσχεδίου για τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, θα προωθηθεί άμεσα ώστε να συζητηθεί μαζί με τα υπόλοιπα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης της Νομικής Υπηρεσίας.

Διχογνωμία διαφάνηκε και μεταξύ των βουλευτών, αφού κάποιοι επιμένουν στον διαχωρισμό των εξουσιών και άλλοι, εν πολλοίς, ταυτίζονται με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, να βρεθεί δηλαδή άλλος τρόπος ελέγχου των αποφάσεων του αντί με συνταγματική ρύθμιση. Αίσθηση προκάλεσε σε ορισμένους βουλευτές, η τοποθέτηση του προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλη Βορκά, ο οποίος ταυτίστηκε στην ουσία με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, τονίζοντας ότι πρέπει τα νομοσχέδια να κριθούν από το Δικαστήριο πριν τεθούν σε εφαρμογή.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που τέθηκε από την ΠΑΣΥΔΥ αφορά το κόστος των αλλαγών, αφού ουδείς γνωρίζει ποιο θα είναι αλλά και το καθεστώς των λειτουργών που θα υπαχθούν στον νέο θεσμό. Εκπρόσωπος της συντεχνίας διερωτήθηκε τι θα γίνουν όσοι μπουν κάτω από τον νέο θεσμό και στη συνέχεια ο νόμος κηρυχθεί συνταγματικός.

Στη Βουλή τέθηκε και το θέμα της χρονικής συγκυρίας που προωθούνται οι αλλαγές αυτές οι οποίες αγγίζουν και τον δικοινοτικό χαρακτήρα του Συντάγματος, ενόψει και των προδιαγραφόμενων εξελίξεων στο Κυπριακό. Η Βουλή προτίθεται πριν στείλει τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια να καλέσει τους συνταγματολόγους, που ήδη μελέτησαν το ζήτημα, για να τους ακούσει, τόσο αυτούς που θεωρούν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση με το Σύνταγμα όσο και αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη.