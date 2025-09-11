Συννεφιά αναμένεται αυτές τις μέρες, ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να σημειωθεί και βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώνει μικρή σταδιακή άνοδο. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, την περιοχή μας επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τόπους θα παρατηρείται παροδική αυξημένη νέφωση. Το βράδυ τοπικά θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά μετά το μεσημέρι.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, όμως στα ορεινά, κατά το μεσημέρι και μετά, τα σύννεφα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.