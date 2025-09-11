Με απουσίες μαθητών, ταλαιπωρία αλλά και μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ήταν η σημερινή σχολική μέρα εξαιτίας της παναπεργίας για την ΑΤΑ.

Μεγάλη μερίδα μαθητών δεν πήγε καθόλου στο σχολείο, αφενός λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην τρίωρη στάση εργασίας και αφετέρου λόγω των ανακοινώσεων ότι δεν θα υπάρξουν συγκοινωνίες.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews, σε απομακρυσμένα και περιφερειακά σχολεία οι απουσίες ξεπέρασαν ακόμη και το 78%. Ωστόσο, αρμόδια πηγή του υπουργείου Παιδείας ξεκαθάρισε πως οι απουσίες των μαθητών θα καταγραφούν αλλά θα θεωρηθούν δικαιολογημένες.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε πως οι απουσίες στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως επίσης και στα περιφερειακά σχολεία, ανήλθαν στο 75%. «Υπήρχε σχολική μονάδα της ορεινής Λεμεσού, που οι απουσίες ξεπέρασαν το 78%».

Ωστόσο, σημειώνει ο κ. Κωνσταντίνου, στα αστικά κέντρα το ποσοστό των απουσιών ήταν πολύ μικρότερο, καθώς κυμάνθηκε από 10% έως 30%. Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε πως τα παιδιά απουσίασαν για λόγους ασφαλείας αλλά και πρακτικές δυσκολίες που σχετίζονταν κυρίως με την επιστροφή στα σπίτια τους από τις σχολικές μονάδες.

«Οι μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης μετακινούνται κατά 55% με λεωφορεία», είπε και πρόσθεσε πως το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο για τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές.

Την ταλαιπωρία των μαθητών, των γονέων και των παππούδων επεσήμανε και ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου. «Στηρίζουμε την απαίτηση των εργαζομένων για ΑΤΑ για όλους, όμως, υπήρξε ταλαιπωρία», είπε και πρόσθεσε πως δεν καταγράφηκαν προβλήματα στα σχολεία, καθώς όλοι ήταν ενημερωμένοι εγκαίρως. «Καλούμε το κράτος να βρει λύση ώστε να αποφεύγονται αυτές οι ταλαιπωρίες», κατέληξε.

Μαζική συμμετοχή δασκάλων και καθηγητών

Σύσσωμα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί στην παναπεργία για την ΑΤΑ. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ανέφερε πως η συμμετοχή των καθηγητών ήταν καθολική. «Η αποχώρηση των μαθητών έγινε ομαλά».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου, ανέφερε πως δεν υπήρξαν προβλήματα στα σχολεία, καθώς η ενημέρωση των γονέων έγινε εγκαίρως και έτσι παρέλαβαν σήμερα τα παιδιά τους από τις μονάδες. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, υπογράμμισε, ήταν μαζική. «Η απεργία είναι δικαίωμα των εργαζομένων», είπε και πρόσθεσε: «Σήμερα διδάσκουμε στα παιδιά την αγωνιστικότητα, τη διεκδίκηση και την αξιοπρέπεια. Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους εργαζόμενους».

Υγεία: Αναβλήθηκαν χειρουργικές επεμβάσεις και ραντεβού σε γιατρούς

Στον τομέα της υγείας, από τις 11 το πρωί τερματίστηκε η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων αλλά και οι επισκέψεις ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία του δημόσιου τομέα. Η απεργία επηρέασε, σε πολύ μικρότερο βαθμό (λόγω του πολύ μικρού αριθμού εργαζομένων που συμμετείχαν) και χωρίς να προκληθούν προβλήματα και τα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Τμήματα και κλινικές στον δημόσιο τομέα λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας ενώ δεν επηρεάστηκε η λειτουργία των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Σε ό,τι αφορά τα κρατικά νοσηλευτήρια και γενικά τις δομές υγείας του δημοσίου, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου εξήγησε ότι όλα τα προγραμματισμένα, για σήμερα (μετά τις 11 πμ) χειρουργεία είχαν αναβληθεί, το ίδιο και τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία.

Τα τμήματα, λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας στη βάση σχεδίου δράσης.

«Όλα τα χειρουργεία ή επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία που έχουν αναβληθεί θα επαναπρογραμματιστούν και οι πολίτες θα ενημερωθούν για τη νέα ημερομηνία έγκαιρα».