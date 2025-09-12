Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα (12/9) το αίτημα της δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου, για εξαίρεση τριών δικαστών του από τη διαδικασία εξέτασης της ένστασής της στον τερματισμό των υπηρεσιών της.

Στην ομόφωνη απόφασή τους οι εννιά δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου αφού έκριναν ότι δεν υπάρχει άλλο δικαστικό προηγούμενο για τέτοιο ζήτημα, ανέφεραν ότι η συγκρότηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου γίνεται με την απαρτία όλων των μελών του.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, ανέφεραν, από τα μισά συν ένα μέλη. Με τυχόν εξαίρεση θα υπήρχε αδυναμία συγκρότησης αρμόδιου οργάνου για εξέταση της ένστασης.

Πρόσθεσαν ότι με τυχόν εξαίρεση δεν θα υπάρχει απαρτία στο νόμιμο όργανο εξέτασης της αίτησης. Έστω και αν στοιχειοθετείτο λόγος εξαίρεσης, θα ισοδυναμούσε σε άρνηση απονομής της δικαιοσύνης. Τα κρίσιμα γεγονότα, όπως αναφέρθηκε, ήταν γνωστά κατά την καταχώρηση της Ένστασης και η ενιστάμενη είχε την ευκαιρία να θέσει το ζήτημα στην αρχή και παρέλειψε να το πράξει.

Ως εκ τούτου, απορρίφθηκε το αίτημα για εξαίρεση του προέδρου του Συνταγματικού και δύο μελών του, των δικαστών Οικονόμου και Σάντη.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε όπως ο δικηγόρος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πόλυς Πολυβίου καταχωρήσει την ένστασή του επί του αιτήματος παραπομπής θέματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στις 18 Σεπτεμβρίου. Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για τις 29 Σεπτεμβρίου αφού προηγουμένως οι δυο πλευρές καταθέσουν τις αγορεύσεις τους επί του σημείου αυτού γραπτώς.