Αναστάτωση επικρατεί στον Δήμο Λευκωσίας μετά από επίσημη καταγγελία υπαλλήλου, η οποία κατηγορεί τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, για φραστική επίθεση εν ώρα εργασίας.

Η καταγγελία υποβλήθηκε γραπτώς από τη γραμματειακό λειτουργό προς τη Δημοτική Γραμματέα, την Επίτροπο Διοικήσεως, τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, τη συντεχνία ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και σε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Σύμφωνα με την επιστολή, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν η ίδια, μία άλλη συνάδελφός της και ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ενώ η επιχειρούσε να εξηγήσει υπηρεσιακή διαδικασία σε συναδέλφισσά της, δέχθηκε έντονη φραστική επίθεση από τον Δήμαρχο.

Η υπάλληλος υποστηρίζει ότι οι φράσεις αυτές συνιστούν προσβλητική και εκφοβιστική συμπεριφορά, που αντίκειται στην εργατική και διοικητική νομοθεσία. Όπως ισχυρίζεταιι, το περιστατικό είχε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της, καθώς υπέστη κρίση πανικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, γεγονός που, όπως αναφέρει, μπορεί να επιβεβαιωθεί και με ιατρικά έγγραφα.

Η ίδια ζητά γραπτή απολογία από τον Δήμαρχο, επίσημη καταγραφή της καταγγελίας στον φάκελό της και διασφάλιση της αξιοπρέπειάς της κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Απάντηση Δημάρχου: Δεν στράφηκα προσωπικά, αναγνωρίζω ότι η γλώσσα ήταν έντονη

Κληθείς να σχολιάσει την καταγγελία, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες για φραστική επίθεση.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά τη θέση ότι επιτέθηκα φραστικά σε εργαζόμενο», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο: «Απολογούμαι για την όποια αναστάτωση επέφερε η στιγμιαία ένταση στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης».

Ο κ. Προύντζος υπογράμμισε πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει προσωπικά την υπάλληλο και ότι στη συνάντηση που ακολούθησε εξέφρασε τη συμπάθειά του για την εργατικότητα της. Τόνισε επίσης, ότι σέβεται κάθε εργαζόμενο, ενώ παρέπεμψε και σε σχετική εγκύκλιο που απέστειλε στο προσωπικό, μετά το περιστατικό, για να τονίσει τις αρχές συνεργασίας και σεβασμού που πρεσβεύει.

«Χρησιμοποίησα έντονες εκφράσεις για τις αναποτελεσματικές διαδικασίες που θα ήταν καλύτερο να αποφευχθούν. Δεν στράφηκα προσωπικά εναντίον εργαζομένου με χαρακτηρισμούς, ωστόσο, αναγνωρίζω πως η γλώσσα που χρησιμοποίησα δεν αντανακλά το κλίμα συνεργασίας που θέλω να καλλιεργώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος απέδωσε την ένταση στις προσπάθειες μεταρρύθμισης εντός του Δήμου, οι οποίες όπως δήλωσε συχνά απαιτούν συγκρούσεις με παγιωμένες νοοτροπίες.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «δε θα κάνει πίσω στην αποφασιστικότητά του να φέρει την αλλαγή που χρειάζεται ο Δήμος», ωστόσο, απέφυγε να μπει σε δημόσιο διάλογο με εργαζομένους για «ζητήματα της καθημερινότητας».

Μήνυμα ενότητας και απευθείας επικοινωνίας από τον Χαράλαμπο Προύντζο προς το προσωπικό του Δήμου

Με εγκύκλιο που απέστειλε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 προς όλο το προσωπικό του Δήμου Λευκωσίας, ο Δήμαρχος Λευκωσίας απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στους υπαλλήλους μετά την επιστροφή τους από τις θερινές διακοπές και έθεσε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία της δημοτικής μηχανής ενόψει της νέας περιόδου.

Η εγκύκλιος, εστιάζει στην ανάγκη για ανοιχτή και απευθείας επικοινωνία του προσωπικού με τον ίδιο τον Δήμαρχο, χωρίς μεσάζοντες ή χρονοβόρες διαδικασίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Ο Δήμαρχος είναι και θα είναι πάντα ανοικτός και θα επιδιώκει την απ’ ευθείας επικοινωνία με το προσωπικό, προκειμένου να ακούω τις σκέψεις και τις απόψεις σας, αφού εσείς εργάζεστε στην πρώτη γραμμή και οι εισηγήσεις σας είναι πολύτιμες».

Ο Δήμαρχος καλεί τους εργαζομένους να αποφεύγουν τις άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να ενισχύσουν τις μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματικότητα της δημοτικής υπηρεσίας εξαρτάται από την εσωτερική επικοινωνία και την άμεση επίλυση προβλημάτων. «Η απόκρυψη προβλημάτων δεν είναι η ορθή οδός για την επίλυσή τους», σημειώνει, ενθαρρύνοντας τα στελέχη του Δήμου να τον ενημερώνουν άμεσα για τυχόν καθυστερήσεις ή εμπόδια στην υλοποίηση έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σεβασμό προς τους συναδέλφους και στην κατανόηση ότι οι καθυστερήσεις σε ένα σημείο της υπηρεσιακής αλυσίδας μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε άλλους λειτουργούς και τελικά να πλήξουν τη συνολική εικόνα και αποτελεσματικότητα του Δήμου.

Κλείνοντας την εγκύκλιο, ο Δήμαρχος εκφράζει την προσδοκία για πιο ουσιαστική και λειτουργική επικοινωνία, η οποία θα διευκολύνει όχι μόνο το έργο των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος προς τους δημότες του.