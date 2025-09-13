Πυρκαγιά ξέσπασε σε σωρό σκουπιδιών παρά το ΧΥΤΥ Κόσιης, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας, ενώ το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώθηκε και βρίσκεται με λειτουργό στην περιοχή.

Για προληπτική προστασία της δασικής περιοχής, το Τμήμα Δασών παραμένει σε επιφυλακή, διαθέτοντας τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, η διεύθυνση του χώρου προχωρά με τη χρήση εκσκαφέων και φορτηγών στην επίχωση των σωρών με χώμα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή της.