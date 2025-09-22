Άνοδο της θερμοκρασίας και νεφώσεις, συμπεριλαμβάνει η πρόβλεψη του καιρού. Την περιοχή μάς, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.