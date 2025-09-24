Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Το ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, συνέβη λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, πριν από την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας, όταν ένα άλογο ανέτρεψε τον αναβάτη του και συνέχισε να τρέχει ακυβέρνητο.

Σε κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το άλογο παρέσυρε και χτύπησε έναν εργαζόμενο, ο οποίος φέρεται να μπήκε μπροστά του σε μια προσπάθεια να το ανακόψει.

Στη σκηνή έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία.