Την πολύπλευρη προσφορά του Δώρου Ιερόπουλου, ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 89 χρόνων, εξάρουν Αρχή Λιμένων Κύπρου και Κυπριακό Ρόταρυ.

Σε ανακοίνωση της, η Αρχή Λιμένων Κύπρου αναφέρει πως η συμβολή του Δώρου Ιερόπουλου, ο οποίος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου από το 1981 και ακολούθως Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος, «υπήρξε καθοριστική σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων». Επίσης, προσθέτει, υπήρξε αντιπρόσωπος της τακτικής γραμμής DSR, με τεράστια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου με έδρα το λιμάνι της Λάρνακας.

Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι υπήρξε «εξέχουσα φυσιογνωμία με έντονες αναζητήσεις και πολύπλευρη προσφορά στα κοινωνικά δρώμενα, στον αθλητισμό και τον πολιτισμό».

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου τιμώντας τη μνήμη του, θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία του η οποία θα τελεστεί την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση του Οργανισμού.

Εξάλλου το Κυπριακό Ρόταρυ, σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι με αισθήματα θλίψης, αλλά και με σεβασμό, αποτίνει φόρο τιμής στον αείμνηστο Δώρο Ιερόπουλο, έναν άνθρωπο «με ανεξάντλητη δράση και απέραντη αγάπη για την κοινωνία».

Ο Δώρος Ιερόπουλος, προσθέτει, ξεκίνησε τη ροταριανή του διαδρομή το 1979 στον Όμιλο Λεμεσού, ενώ ακολούθως έγινε ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Λεμεσός-Αμαθουσία, στον οποίο υπηρέτησε ως Πρόεδρος το 1987-88. Το 1998-99 εξελέγη Διοικητής Περιφέρειας, διοικώντας τους ροταριανούς ομίλους σε εννέα χώρες και συγκεντρώνοντας 450.000 δολάρια για κοινωνικά έργα, «επίτευγμα που αποτελούσε ρεκόρ για την εποχή». Μεταξύ άλλων, σημειώνει η ανακοίνωση, υπήρξε επικεφαλής του έργου για τη δημιουργία της Τράπεζας Αίματος στο Λίβανο, για την οποία συγκέντρωσε 250.000 δολάρια.

Ως Εκπαιδευτής του Διεθνούς Ρόταρυ από το 2000, θέση στην οποία διορίζονται μόνο διακεκριμένοι διεθνώς ροταριανοί, «άφησε το στίγμα του με το μοναδικό του στυλ, το χιούμορ και τη μεταδοτικότητά του σε πολλά διεθνή και τοπικά συνέδρια», ενώ τιμήθηκε πολλάκις με τη διεθνή ροταριανή διάκριση Paul Harris Fellow και υπήρξε Μέγας Δωρητής (Benefactor) του Ρόταρυ. Το δε Διεθνές Ρόταρυ τον τίμησε για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του (Service Above Self Award) και τη συμβολή του στο παγκόσμιο έργο του Ιδρύματος του Διεθνούς Ρόταρυ (Citation for Meritorious Service).

Η οικογένεια του Κυπριακού Ρόταρυ, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τονίζει πως «η μνήμη και η δράση του θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να καθοδηγούν το έργο της κοινωνικής προσφοράς μας στο μέλλον».

ΚΥΠΕ