Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης η 24ωρη απεργία των εκτελωνιστών στο λιμάνι Λεμεσού, με αίτημα την αναβολή της εφαρμογής του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS). Οι εκτελωνιστές καταγγέλλουν ότι το σύστημα παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ δεν δόθηκε επαρκής χρόνος εκπαίδευσης για τη χρήση του.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκτελωνιστές από τη Λευκωσία.

Ο Γραμματέας του Συνδέσμου Εκτελωνιστών, Λουής Λούκα, σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έξω από την είσοδο του λιμανιού, ανέφερε ότι η εφαρμογή του AIS, χωρίς τις απαραίτητες διορθώσεις και εκπαίδευση, δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

«Αντί να διευκολύνεται η εργασία μας, γίνεται πιο δύσκολη. Κινδυνεύουμε να χάσουμε πελάτες, ενώ και το κράτος θα ζημιωθεί. Επιπλέον, η Αστυνομία δεν θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ύποπτα κοντέινερ, αφού δεν θα αναγράφεται παραλήπτης, κάτι που ανοίγει δρόμο στους εμπόρους ναρκωτικών».

Παράλληλα, ο κ. Λούκα προειδοποίησε ότι αν δεν αναβληθεί η εφαρμογή του συστήματος, από τη Δευτέρα οι εκτελωνιστές προτίθενται να κατέλθουν σε επ’ αόριστον απεργία, με τη συμμετοχή και των οδηγών φορτηγών.

«Δεν θα βγαίνουν εμπορευματοκιβώτια από το λιμάνι. Τα πλοία θα έρχονται, αλλά δεν θα υπάρχει χώρος για να εκφορτωθούν και θα αναγκάζονται να αποχωρούν. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί πριν να είναι αργά», τόνισε.

Ο Σύνδεσμος απευθύνει έκκληση προς την Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείου και υπεύθυνη για την εφαρμογή του AIS, να αναβάλει την ενεργοποίησή του και να συνεχίσει προσωρινά η χρήση του υφιστάμενου συστήματος «Θησέας», μέχρι να διορθωθούν τα λάθη και να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση.

«Δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε συνεργάτες και θέλουμε να βοηθήσουμε στη μετάβαση. Όμως όχι με αυτό τον βιαστικό και προβληματικό τρόπο», σημείωσε ο κ. Λούκα

Θα ακολουθήσει σύσκεψη μετά το μεσημέρι για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.