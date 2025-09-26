Στη σύλληψη 23χρονης Ελληνοκύπριας προχώρησε η Αστυνομία στην Αραδίππου, μετά τον εντοπισμό κλεμμένου αυτοκινήτου που είχε καταγγελθεί νωρίτερα στη Λάρνακα.

Η υπόθεση ξεκίνησε χθες το απόγευμα, όταν γυναίκα κατήγγειλε την κλοπή του οχήματός της. Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το όχημα στην Αραδίππου και έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή, ενώ η συνοδηγός συνελήφθη.

Πρόκειται για 23χρονη Ελληνοκύπρια, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μαχαίρι και μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, βάρους 0,2 γραμμαρίων. Η νεαρή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Την υπόθεση διερευνούν ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).