Ενώπιον του λεγόμενου «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο αναμένεται να εμφανιστούν εκ νέου σήμερα το πρωί οι πέντε Ελληνοκύπριοι που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα από τις 19 Ιουλίου.

Η διαδικασία, που είχε αναβληθεί την περασμένη Παρασκευή λόγω έλλειψης ετοιμότητας και από τις δύο πλευρές, επαναλαμβάνεται με τους πέντε να αντιμετωπίζουν τις λεγόμενες «κατηγορίες» παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και διατάραξης κοινής ησυχίας. Δύο εξ αυτών αντιμετωπίζουν επιπλέον την «κατηγορία» της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Την Τρίτη, οι πέντε Ελληνοκύπριοι είχαν προσαχθεί στο λεγόμενο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου η υπεράσπιση παρουσίασε έναν μάρτυρα. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με την κατάθεση δεύτερου μάρτυρα υπεράσπισης.

ΚΥΠΕ