Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2025 τέθηκε η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την μεικτή ανάπτυξη «Wolga», συνολικού κόστους €45 εκατ., στην κοινότητα Πύργου Λεμεσού.

Η ανάπτυξη τουριστικού και οικιστικού χαρακτήρα προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στους χώρους του πρώην Τσιμεντοποιείου Μονής, το οποίο παραμένει ανενεργό εδώ και χρόνια. Πρόκειται για έκταση εντός Αγροτικής Ζώνης (Γα5), εκτός των υφιστάμενων ορίων ανάπτυξης, η οποία φέρει έντονα τα σημάδια της προηγούμενης βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η ανάπτυξη θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και προβλέπει την κατασκευή: Τριών πολυκατοικιών οικιστικής χρήσης, ξενοδοχειακής μονάδας, αθλητικού κέντρου, χώρων εστίασης, υποδομών όπως πισίνες, χώρους στάθμευσης και πράσινου.

Θα προηγηθεί η κατεδάφιση των παλιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνουν εγκαταλελειμμένα κτήρια με οροφές από αμίαντο, και θα ακολουθήσει η διαίρεση της γης, η διαμόρφωση νέων υποδομών και η αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου.

Η γειτνίαση με τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής, αλλά και η προηγούμενη χρήση του τεμαχίου για τη βιομηχανία δομικών υλικών, δημιουργούν ανάγκη για ειδική μεταχείριση των υφιστάμενων υπολειμμάτων, κυρίως των υλικών που περιέχουν αμίαντο.

Η κατεδάφιση πρέπει να πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένες επιχειρήσεις, με εφαρμογή μεθόδων ασφαλούς αποξήλωσης (υγρή και στεγνή μέθοδος). Παράλληλα, θα διενεργηθούν δειγματοληψίες αέρα και εδάφους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Ο χώρος φιλοξενεί πλούσια φυσική βλάστηση, με ακακίες, σχοινιές, πεύκα και ελιές, εκ των οποίων αρκετά είδη είναι προστατευμένα. Η περιβαλλοντική μελέτη δεν εντοπίζει απειλούμενα είδη ή περιοχές Natura 2000 εντός του τεμαχίου, ωστόσο, αναγνωρίζονται επιπτώσεις που απαιτούν προσεκτική διαχείριση, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.

Προβλέπεται η αντικατάσταση των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων με σύγχρονες χρήσεις, φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ η ΜΕΕΠ εκτιμά ότι το έργο πληροί τα κριτήρια της Ανανεωμένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Αναμένεται να προκύψουν περίπου 3.060 τόνοι αποβλήτων κατεδάφισης, τα οποία περιλαμβάνουν οικοδομικά υλικά, μέταλλα, σκυρόδεμα, καλώδια και αμιαντούχα υλικά. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να καταγράψει και να διαχειριστεί λεπτομερώς όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, ενώ μέρος των υλικών ενδέχεται να επαναχρησιμοποιηθεί σε εργασίες επιχωμάτωσης.

Η περιβαλλοντική μελέτη παραμένει ανοικτή σε σχόλια και εισηγήσεις από πολίτες και φορείς, μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2025.