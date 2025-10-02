Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Kitasweather για βροχή ή και καταιγίδα σήμερα Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου.

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους για το φαινόμενο, αφού μετά τους συνεχόμενους μήνες με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, οι σημερινές βροχές μέχρι και σε πεδινές περιοχές, μοιάζουν ευεργετικές.

Σύμφωνα με το Kitasweather, στις 03.00μμ παρατηρήθηκε έντονη βροχή στα βορειοανατολικά τμήματα της οροσειράς του Τροόδους, ενώ γύρω στις 03.40μμ έπιασε βροχή και σε τμήματα του εσωτερικού, νότια της Λευκωσίας.

Δείτε βίντεο που κυκλοφορούν στα ΜΚΔ: