Οι αιτήσεις που εκκρεμούν στο Ανώτατο Δικαστήριο με τις οποίες προσβλήθηκαν τα εντάλματα έρευνας και λήψης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των κατηγορουμένων, οδήγησαν σήμερα (3/10) στην αναβολή της απάντησης στις κατηγορίες των εφτά κατηγορουμένων για την υπόθεση με τον βαρυποινίτη, τη σοσιαλιτέ και άλλους πέντε.

Σήμερα ήταν ορισμένη η υπόθεση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ώστε οι εφτά κατηγορούμενοι να απαντήσουν στις εναντίον τους κατηγορίες.

Ωστόσο, οι δικηγόροι του Γιώργου Χριστοδούλου (Ζαβράντωνας) και άλλων τριών κατηγορουμένων, ζήτησε όπως η υπόθεση παραμείνει για απάντηση σε άλλη ημερομηνία επειδή εκκρεμεί στο Ανώτατο διαδικασία για ακύρωση των ενταλμάτων έρευνας και λήψης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων τους. Όπως ανέφερε ο συνήγορος του Ζαβράντωνα, Δημήτρης Τσολακίδης, τα εντάλματα έχουν προσβληθεί στο Ανώτατο, δόθηκε άδεια και στις 14 Οκτωβρίου είναι ορισμένη η καταχώρηση ένστασης από τη Δημοκρατία. Γι’ αυτό ζήτησε όπως επαναοριστεί η υπόθεση γιατί όπως ανέφερε, σε περίπτωση επιτυχίας των αιτήσεων θα επηρεαστεί η ουσία της υπόθεσης.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για απάντηση στις κατηγορίες στις 21 Νοεμβρίου. Όλοι οι κατηγορούμενοι πλην του Ζαβράντωνα, που εκτίει πολυετή ποινή φυλάκισης, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, θα καταθέσουν 50.000 ευρώ μετρητά ως εγγύηση ή με αξιόχρεο εγγυητή, τα ονόματα τους τοποθετήθηκαν στο στοπ λίστ, τους απαγορεύτηκε η μετάβαση στα κατεχόμενα και θα παρουσιάζονται μια φορά τη βδομάδα σε αστυνομικό σταθμό.

Όσον αφορά στον Ζαβράντωνα, υποβλήθηκε αίτημα από την κατηγορούσα Αρχή όπως παραμείνει υπό κράτηση λόγω κινδύνου διάπραξης νέων αδικημάτων, αίτημα που έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο. Σημειώνεται ότι ο Ζαβράντωνας έχει ασκήσει έφεση για την καταδίκη του σε 22 χρόνια φυλάκιση με την απόφαση να εκκρεμεί και τον δικηγόρο του να επιφυλάσσει το δικαίωμα αν πετύχει η έφεση να διαφοροποιήσει τη στάση του.

Κατηγορούμενοι είναι πλην του Ζαβράντωνα, μια 37χρονη επιχειρηματίας, οι γονείς και ο αδερφός της, ένας 40χρονος από την επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και μια 26χρονη δεσμοφύλακας των Κεντρικών Φυλακών.

Και οι επτά κατηγορούνται για αδικήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, αδικήματα κατά παράβαση του Περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμου, παράνομη κατοχή περιουσίας, καθώς και αδικήματα που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.