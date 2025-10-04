Μετέωρη έμεινε η αίτηση που αφορά την αίθουσα δεξιώσεων στα Λύμπια, της οποίας η αδειοδότηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και απασχόλησε την κοινή γνώμη, κυρίως λόγω και των πολεοδομικών παρανομιών που είχαν εντοπιστεί επιτόπου αλλά και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά την εξέτασή της. Η υπόθεση έμεινε στα αζήτητα, παρ’ όλον ότι εκκρεμεί αίτηση να επιτραπεί η λειτουργία της και ως μουσικοχορευτικό κέντρο.

Σημειώνεται, πως παρά το ότι οι πρώτες ενέργειες δημιουργίας της αίθουσας δρομολογήθηκαν από τις 04/09/2017 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας περίφραξης χωραφιού, οκτώ χρόνια μετά, το θέμα της αδειοδότησης δεν έχει λήξει, αφού ουδείς θέλει να λάβει την τελική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης, η οποία στην πορεία διαφοροποιήθηκε.

Ο μεν Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας θεωρεί πως την απόφαση πρέπει να λάβει το κράτος, μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας, ενώ από την άλλη, το κράτος θεωρεί πως η αρμοδιότητα ανήκει στον ΕΟΑ. Οι κρατικές Υπηρεσίες άρχισαν την εξέταση της και οφείλουν να την ολοκληρώσουν, είναι η θέση του ΕΟΑ, ο οποίος καλεί τους αρμοδίους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Υπενθυμίζεται, πως η αρχική απόφαση ελήφθη από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο (και, μάλιστα, κατά παρέκκλιση) στις 8 Ιουνίου 2022. Βεβαίως, ο ΕΟΑ από πλευράς του υποδεικνύει, πως δεν υπήρχε καν (ως Οργανισμός) όταν εγκρίθηκε η αρχική αίτηση, δεδομένου ότι οι ΕΟΑ υφίστανται από την 1η Ιουλίου 2024.

Σημειώνεται ότι ως προς το ποιος οφείλει να χειριστεί την αδειοδότηση της αίθουσας, υπάρχει αλληλογραφία και συζήτηση μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και της Πολεοδομίας την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου (τρέχοντος έτους) και έκτοτε τηρείται σιγή ασυρμάτου.

Έτσι, εξακολουθούν να εκκρεμούν δύο αιτήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ανάπτυξη, παρ’ όλον ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αποφάσισε πως το θέμα πρέπει να τύχει χειρισμού από τον ΕΟΑ. Στο μεταξύ, η αίθουσα λειτουργεί όχι μόνο για δεξιώσεις αλλά και ως μουσικοχορευτικό κέντρο.

Η τελευταία πολεοδομική αίτηση που αφορά την αίθουσα δεξιώσεων υπεβλήθη στις 09/08/2024 και αφορά την προσθήκη της επιπρόσθετης χρήσης του μουσικοχορευτικού κέντρου, πέραν από την αίθουσα δεξιώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, διαφωνεί με την έκδοση της πολεοδομικής άδειας.

Όμως, πώς άρχισε και πώς εξελίσσεται η όλη υπόθεση:

Στις 25/01/2018 εγκρίθηκε αίτηση που αφορούσε την περίφραξη χωραφιού και είχε υποβληθεί στις 4/9/2017. Την ίδια μέρα, ο αιτητής υπέβαλε στην Επαρχιακή Διοίκηση αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής για τη συγκεκριμένη περίφραξη. Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι διεξάγονταν εργασίες ανέγερσης οικοδομής, οπόταν ο Έπαρχος απέστειλε επιστολή ζητώντας από τον ιδιοκτήτη να τερματίσει τις παράνομες εργασίες. Δεν υπήρξε συμμόρφωση, οπόταν ο Έπαρχος κινήθηκε δικαστικά εναντίον του, ζητώντας παράλληλα προσωρινό διάταγμα αναστολής εργασιών (ex parte). Παράλληλα, κατατέθηκαν δύο αγωγές. Το ex parte διάταγμα εξεδόθη στις 21/03/2018. Έφεση του ιδιοκτήτη απερρίφθη και στις 28/08/2018 το Δικαστήριο οριστικοποίησε την απόφαση για προσωρινό διάταγμα αναστολής, μέχρι την ακρόαση της κυρίως υπόθεσης (26/09/2018).

Οι εργασίες συνεχίζονταν και γι’ αυτό η Επαρχιακή Διοίκηση προχώρησε στη λήψη δικαστικών μέτρων για παρακοή του προσωρινού διατάγματος. Λόγω της κατάθεσης της πολεοδομικής αίτησης από τους κατηγορούμενους για αδειοδότηση της ανάπτυξης, η Επαρχιακή Διοίκηση δεν εφάρμοσε οποιαδήποτε επιπλέον μέτρα, μέχρι να υπάρχει η κατάληξη με τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Στις 12/03/2018, κατατέθηκε αίτηση έκδοσης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων. Στις 03/07/2019 απορρίφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, επειδή η ανάπτυξη που είχε προταθεί επηρεάζει ουσιωδώς τη Γενική Στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης.

To 2020 ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες της ανάπτυξης, δηλαδή πριν τις 11/12/2020, οπόταν κατατέθηκε η νέα πολεοδομική αίτηση.

Στις 11/12/2020, υπεβλήθη νέα αίτηση έκδοσης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση. Αυτή αφορούσε την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων, σε συνδυασμό με χώρο παραγωγής ταινιών (Film Studio), η οποία στις 28/04/2021 προωθήθηκε στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ).

Στις 08/06/2022, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση της άδειας, υπό όρους και προϋποθέσεις. Ανάμεσά τους και όρος για κατεδάφιση συγκεκριμένων αυθαίρετων υποστατικών πριν την χορήγηση της πολεοδομικής άδειας. Η πολεοδομική άδεια χορηγήθηκε στις 26/04/2023 από το Τμήμα Πολεοδομίας με τροποποίηση του όρου του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, τέθηκε όρος όπως τα παράνομα υποστατικά κατεδαφιστούν πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής και όχι πριν τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας.

Στις 16/05/2023 κατατέθηκε στην Επαρχιακή Διοίκηση αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής, ενώ στις 02/06/2023 κατατέθηκε στον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας αίτηση για χορήγηση τροποποιητικής άδειας για την αδειοδότηση τριών συγκεκριμένων κατασκευών (ένα υπόστεγο αυτοκινήτων, ένα υπόστεγο εξωτερικών ψησταριών/ φούρνων και ένα λυόμενο υποστατικό αποθήκης), οι οποίες επηρεάζουν το ποσοστό κάλυψης, ενώ το ένα υποστατικό επηρεάζει το δομήσιμο εμβαδόν της ανάπτυξης κατά 130τ.μ. Σημειώνεται, πως είχε τεθεί όρος να κατεδαφιστούν πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής.

Στις 28/08/2023, εγκρίθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών η τροποποίηση του όρου, παρ’ όλον που εγείρετο θέμα υπέρβασης του δομήσιμου εμβαδού και κατά συνέπεια, στις 06/09/2023 εκδόθηκε η άδεια οικοδομής, εφόσον δεν υπήρχε πλέον οποιοσδήποτε περιορισμός. Η άδεια οικοδομής εκδόθηκε με σχετικό όρο την κατεδάφιση των παράνομων υποστατικών πριν την εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης και με αυτή νομιμοποιήθηκαν τα υποστατικά, για τα οποία δόθηκε η έγκριση του υπουργού Εσωτερικών.

Στις 21/05/2024, ο αιτητής κατέθεσε ιεραρχική προσφυγή εναντίον της απόφασης της Αρχής για άρνηση χορήγησης της εν λόγω τροποποιητικής αίτησης. Ακολούθως, εκδόθηκε άδεια λειτουργίας από το υφυπουργείο Τουρισμού, παρ’ όλον ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία, για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης.

Στις 04/03/2024, ο Γενικός Ελεγκτής απέστειλε επιστολή καταγγελίας της αδειοδότησης του κέντρου δεξιώσεων. Κινήθηκε διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης και προς τον σκοπό αυτόν διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στις 15/04/2024 από τον Έπαρχο, οπόταν διαπιστώθηκε ότι είχαν υλοποιηθεί προσθήκες/ μετατροπές, οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις εκδοθείσες άδειες (πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής), ενώ αρκετοί από τους όρους που είχαν τεθεί δεν είχαν ικανοποιηθεί. Ανάμεσα σε άλλα, διαπιστώθηκε ότι η αίθουσα δεξιώσεων και ο χώρος παραγωγής ταινιών (Film Studio), είχαν διαχωριστεί μεταξύ τους με μετακινούμενα πανέλα, αντί της τοιχοποιίας που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια.

Στις 10/05/24, η Πολεοδομία απέστειλε ειδοποίηση επιβολής, καλώντας τον ιδιοκτήτη να τερματίσει την παράνομη χρήση της ανάπτυξης ως μουσικοχορευτικό κέντρο και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία να διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη λειτουργεί με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια.

Ακολούθως, δεν έγιναν άλλες ενέργειες με το σκεπτικό πως η αρμοδιότητα ανήκε πλέον στον ΕΟΑ Λευκωσίας, ο οποίος στο μεταξύ είχε συσταθεί. Ο ΕΟΑ Λευκωσίας διαφώνησε με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, θεωρώντας ότι η ανάπτυξη εμπίπτει στις αρμοδιότητες του διευθυντή Πολεοδομίας, λαμβανομένου υπόψιν ότι αποτελεί στρατηγική μεικτή ανάπτυξη ή/και εξειδικευμένη ανάπτυξη ή/και ανάπτυξη που αφορά την εθνική οικονομία. Στις 09/08/2024 κατατέθηκε ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση τροποποιητικής πολεοδομικής άδειας, η οποία αφορά την προσθήκη της επιπρόσθετης χρήσης του μουσικοχορευτικού κέντρου, πέραν από την αίθουσα δεξιώσεων, ως δηλαδή λειτουργεί επιτόπου.