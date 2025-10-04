Γύρω στα μεσάνυκτα αναμένεται να αναχωρήσει το πλοιάριο «Σειρήν» από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Ο λόγος της καθυστέρησης της αναχώρησης του, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου, οφείλεται στην αλλαγή του πληρώματος, και στην σχετική διευθέτηση επί του θέματος.

Στο πλοιάριο έγινε ο έλεγχος όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους.

Σημειώνεται πως το σκάφος, αφού ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και νερό, ζήτησε να αποπλεύσει τελικά στις 12 περίπου τα μεσάνυκτα του Σαββάτου, κάτι που έγινε αποδεκτό από όλες τις υπηρεσίες.

Το Σειρήν αναμένει να ταξιδέψει για την Ιταλία.