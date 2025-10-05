Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικό κράτος δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι αν θέλουμε 20 χρόνια για να υλοποιήσουμε ένα έργο, ανέφερε την Κυριακή το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην τελετή εγκαινίων του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας, στο Ακάκι.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως όσοι αναλαμβάνουν συμβάσεις του κράτους πρέπει να τις ολοκληρώνουν στην ώρα τους. «Αν δεν τις ολοκληρώνουν φεύγουν. Για αυτό τον λόγο τολμήσαμε να τερματίσουμε αρκετές συμβάσεις, γιατί το κράτος δεν εκβιάζεται από κανέναν», επεσήμανε.

Σχολιάζοντας αναφορά της Κοινοτάρχη του χωριού, Ελένης Γεωργοπούλου, ότι οι Ακακιώτες πεισμώνουν για να πετύχουν κάτι έστω κι αν τους πάρει 20 χρόνια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως “δεν γίνεται σε μια χώρα να παίρνει 20 χρόνια για να υλοποιηθεί ένα έργο, από την ημέρα απόφασης μέχρι την ημέρα λειτουργίας».

Αναφερόμενος στο Χατζηγιάννειο Κέντρο Υγείας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον χαιρετισμό του έκανε ειδική μνεία στον αείμνηστο κοινοτάρχη Γιαννάκη Ν. Χατζηγιάννη, ο οποίος εμπνεύστηκε το έργο και τον δωρητή Ανδρέα Χατζηγιάννη, ο οποίος προσέφερε το ποσό των €200.000.

Το Κέντρο Υγείας Ακακίου, πρόσθεσε, συνολικής δαπάνης €5.200.000 και εμβαδού 3.355 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί πρότυπο υποδομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διαθέτει πέντε ιατρεία Γενικής Ιατρικής ιατρεία και εντάσσεται στο δίκτυο των 37 Κέντρων Υγείας του ΟΚΥπΥ και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του Ακακίου και των γειτονικών κοινοτήτων της περιοχής της Δυτικής Λευκωσίας.

«Προχωρούμε μπροστά με νέα έργα και έχουμε έργα για υλοποίηση την επόμενη τριετία, δαπάνης 138 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνω και τα 10 εκατ. ευρώ για το νοσοκομείο στην Πόλη Χρυσοχούς», πρόσθεσε.

Απαντώντας στο αίτημα του Ανδρέα Χατζηγιάννη για στάθμευση ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αποδεχόμαστε και προχωρούμε» ενώ για το δεύτερο αίτημά του, μια μονάδα αιμοκάθαρσης, είπε ότι αν από ιατρικής άποψης είναι εντάξει, «από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας υπάρχει η θετική προσέγγιση».

Επανέλαβε ότι για την Κυβέρνηση οι τομείς της Υγείας και της Παιδείας είναι υψίστης σημασίας και τους προσεγγίζουν με τη δέουσα σημασία, κι έφερε ως παράδειγμα την λειτουργία του δημοτικού σχολείου στον Κάμπο της Τσακκίστρας ακόμα και με δύο μαθητές γιατί «έχουμε την ίδια υποχρέωση προς τους μαθητές που ζουν στον Κάμπο της Τσακκίστρας με τους μαθητές που ζουν στον Στρόβολο, να ανταποκρινόμαστε ως Πολιτεία».

Στον τομέα της Υγείας, συνέχισε, θα προχωρήσουν και με άλλα έργα κι έφερε ως παράδειγμα τα Κέντρα Ταχείας Εξυπηρέτησης δίπλα από τις Α’ Βοήθειες, κάτι που βοήθησε στην αποσυμφόρηση των Α’ Βοηθειών.

Το Κέντρο Υγείας στο Ακάκι, είπε, δεν είναι απλώς μια νέα τομή υγείας, είναι σύμβολο συλλογικής προσπάθειας, κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και θεσμικής συνέπειας από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας. «Είναι απόδειξη ότι η Πολιτεία, μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες, όταν συνεργάζονται μπορούν, ναι, να πετύχουν έργα ουσίας, έργα προοπτικής, με μοναδικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη».

Πέραν των 46,7 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν τα τελευταία χρόνια για μεγάλα έργα, όπως η αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Τροόοδους, η ανέγερση νέας μονάδας αιμοκάθαρσης στο ΓΝ Πάφου, το ΤΑΕΠ Παίδων στο ΓΝ Λευκωσίας, η μονάδα αιμοκάθαρσης στο ΓΝ Αμμοχώστου, η διαμόρφωση του δεύτερου ορόφου και το ΤΑΕΠ στο ΓΝ Λάρνακας, καθώς και η ολοκλήρωση φάσης στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, ανέφερε στην ομιλία του ο Μαρίνος Καλλής, Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΚΥπΥ.

Πέραν των 70 εκατ. ευρώ έχουν δαπανηθεί, πρόσθεσε, για την αγορά υπερσύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, όπως αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι, αγγειογράφος κ.ά. που καθιστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια ανταγωνιστικά με τον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Καλλής μίλησε για την τριετία 2025-2027 και την υλοποίηση προγραμμάτων ύψους 182 εκατ. ευρώ που είναι στρατηγικός στόχος του Οργανισμού για την αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων σημειώνοντας τα 114 εκατ. για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού.

Για το Κέντρο Υγείας Ακακίου, ο κ. Καλλής ευχαρίστησε για τη χορηγία την οικογένεια Χατζηγιάννη σημειώνοντας ότι το κέντρο θα εξυπηρετεί 15 κοινότητες και σκοπός του είναι να προσφέρει σε χιλιάδες συμπολίτες μας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου δίπλα στον τόπο κατοικίας τους.

Θα υπάρχουν γενικοί γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, τακτικοί ειδικοί γιατροί, όπως γενικός χειρούργος, ορθοπεδικός και πρακτικός χειρούργος για μικρές επεμβάσεις και καρδιολόγος. Το κέντρο, είπε, εξοπλίζεται με σύγχρονο ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα και μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας.

Η Κοινοτάρχης Ακακίου, Ελένη Γεωργοπούλου ανέφερε ότι το αίτημα για το κέντρο υγείας έγινε αποδεκτό το 2005 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Τάσσο Παπαδόπουλο, το 2011 τους παραχωρήθηκε το τεμάχιο αλλά η οικονομική κρίση καθυστέρησε την υλοποίησή του για μια δεκαετία. Σε αναμονή παραμένει η στελέχωση του κέντρου ασθενοφόρων στο υπερσύγχρονο σταθμό που έχει ανεγερθεί, επεσήμανε.

Απευθυνόμενη προς τον ΠτΔ είπε ότι οι ζωές των κατοίκων της «υποβαθμισμένης Δυτικής Λευκωσίας, δεν αξίζουν λιγότερο από τις ζωές των κατοίκων των αστικών κέντρων». Το κοινοτικό συμβούλιο, πρόσθεσε, έχει αγοράσει διπλανό τεμάχιο γης στο κέντρο υγείας για να γίνει Κέντρο Αποκατάστασης και είναι έτοιμο να συμβάλλει στην ανέγερσή του.

«Εμείς οι Ακακιώτες όταν βάλουμε ένα στόχο δεν τα παρατάμε μέχρι να πετύχουμε. Απτό παράδειγμα το Χατζηγιάννειο Κέντρο Ακακίου. Έστω κι αν μας πήρε 20 χρόνια», κατέληξε η κ. Γεωργοπούλου.

Ο δωρητής, Ανδρέας Χατζηγιάννης ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως αναμένουν την έγκριση κρίσιμων επεκτάσεων κάνοντας λόγο για μια μονάδα αιμοκάθαρσης, την οποία, είπε, θ’ αναλάβει ο ίδιος να λειτουργήσει, ενώ το κράτος θα φροντίσει για την στελέχωσή της.

Ζήτησε επίσης τη μόνιμη στάθμευση ενός πλήρους εξοπλισμένου ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας που μπορεί να φτάσει σε λίγα λεπτά στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Το έργο αυτό, είπε ο κ. Χατζηγιάννης, ανήκει σε όλους τους Κυπρίους, τους κατοίκους της ΚΔ, ανεξαρτήτως καταγωγής ή γλώσσας. Η υγεία και η ελευθερία είναι τα πολυτιμότερα αγαθά που γίνονται πραγματικά αισθητά όταν μας λείψουν, σημείωσε.

«Η κοινή ζωή των Κυπρίων απέδειξε ότι η συνύπαρξη είναι εφικτή. Οι διχασμοί δεν γεννήθηκαν από τις καρδιές των ανθρώπων, ήταν αποτέλεσμα πολιτικών σκοπιμοτήτων και εξωτερικών συνομωσιών».

Σήμερα που αυτό έγινε αποδεκτό από όλους, κατέληξε, οφείλουμε να οικοδομούμε γέφυρες επικοινωνίας, συνεργασίας και κοινού μέλλοντος.