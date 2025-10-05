Με το βραβείο «Lυcius Annaeus Seneca – International Academy award of contemporary literature 2025» (δεύτερη θέση) τιμήθηκε ο εκπαιδευτικός, ποιητής και συγγραφέας, Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, Ελευθέριος Πλουτάρχου.

Η διάκριση αφορά το ποίημά του «Ειρήνης ονειράτα – Peace dreams – Sogni di pace», στην κατηγορία ποίηση-resident abroad.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η βράβευση έγινε στις 4 Οκτωβρίου στο Μπάρι της Ιταλίας.

Στην αντιφώνησή του ο κ. Πλουτάρχου, με αφορμή το διακριθέν ποίημά του που μιλά για τους πολέμους που μαστίζουν την ανθρωπότητα, φωτογραφίζοντας αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και τη Γάζα και τα τραγικά θύματά τους, τα παιδιά, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Κύπρο, που εδώ και 51 χρόνια ένα μεγάλο μέρος της βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.