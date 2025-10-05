Στη Σλοβενία μεταβαίνει την Κυριακή η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου για να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Υπουργών Γεωργίας των μεσογειακών χωρών MED9, που θα πραγματοποιηθεί στις 5–7 Οκτωβρίου 2025 στο Portorož.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η Σύνοδος, υπό την προεδρία της Υπουργού Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Σλοβενίας, Mateja Čalušić, «επικεντρώνεται με θέμα τη Βιώσιμη Διαχείριση Κινδύνων στη Γεωργία, συνεχίζοντας τη συζήτηση που ξεκίνησε υπό την Κυπριακή Προεδρία των MED9, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για ανθεκτική, βιώσιμη και δίκαιη γεωργία στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου».

Οι Υπουργοί των εννέα χωρών της Μεσογείου αναμένεται να υιοθετήσουν Κοινή Διακήρυξη των MED9, με την οποία θα επαναβεβαιώσουν τη συλλογική τους δέσμευση για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της γεωργίας απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις, ενόψει και των νομοθετικών προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034, που βρίσκονται υπό διαμόρφωση στην ΕΕ, προστίθεται.

Στο πλαίσιο των εργασιών, αναφέρεται, η Υπουργός κ. Παναγιώτου «θα τονίσει την ανάγκη προληπτικής και συντονισμένης πολιτικής δράσης, με έμφαση στη χρηματοδοτική επάρκεια, την ταχεία αποζημίωση των παραγωγών και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Στο περιθώριο της Συνόδου, οι Υπουργοί των MED9 θα έχουν την ευκαιρία να δουν πρότυπες γεωργικές εγκαταστάσεις της Σλοβενίας, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας των εργασιών, η Υπουργός θα μεταβεί την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, στην Ιρλανδία για επίσημη επίσκεψη (7–9 Οκτωβρίου 2025), έπειτα από πρόσκληση του Ιρλανδού Υπουργού Γεωργίας, Τροφίμων και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Martin Heydon. «Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και ζητήματα συντονισμού και ομαλής μετάβασης στην επόμενη, Ιρλανδική Προεδρία, καθώς και πολιτικές για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027, με έμφαση στην έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία στον αγροδιατροφικό τομέα», αναφέρεται.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Υπουργός θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στον εθνικό ερευνητικό και συμβουλευτικό οργανισμό της Ιρλανδίας για τη γεωργία, καθώς και σε πρότυπες γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, αναφέρεται. Στόχος είναι να διευρυνθεί ο δίαυλος επικοινωνίας με τις πρότυπες μονάδες της χώρας, ώστε νέοι γεωργοί από την Κύπρο να μεταβούν εκεί για μετεκπαίδευση και αξιοποίηση καλών πρακτικών, καταλήγει η ανακοίνωση.