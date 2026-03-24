Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών παρουσιάζει τη ΘΑλΕΙΑ, τη μασκότ του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021–2027», έναν ψηφιακό χαρακτήρα που αποκτά φωνή μέσα από μια σειρά έξι (6) animated videos και φέρνει πιο κοντά στους πολίτες το όραμα, τις αξίες και τα έργα του Προγράμματος.

Η ΘΑλΕΙΑ αποτελεί το συμβολικό πρόσωπο ενός Προγράμματος που επενδύει στο μέλλον της Κύπρου και των ανθρώπων της. Το όνομά της προέρχεται από το ρήμα «θάλλω», που σημαίνει ανθίζω, προοδεύω, ευημερώ, και αποτυπώνει το όραμα για μια κοινωνία που εξελίσσεται και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για όλους.

Παράλληλα, το όνομα ΘΑλΕΙΑ δεν επιλέχθηκε τυχαία. Σχηματίζεται από τις λέξεις Θεμέλια, Αλλαγή, Ευημερία, Ισότητα και Ανάπτυξη — αξίες που καθοδηγούν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και αποτυπώνονται στα έργα του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021–2027», το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζει έργα και δράσεις που συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της Κύπρου σε μια χώρα:

πιο έξυπνη και ανταγωνιστική, πιο πράσινη και ανθεκτική, πιο διασυνδεδεμένη, πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς, πιο κοντά στους πολίτες.

Μέσα από τα videos η μασκότ ΘΑλΕΙΑ συστήνεται στο κοινό και παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο πώς τα έργα της Πολιτικής Συνοχής συμβάλλουν στους πέντε βασικούς Στόχους του Προγράμματος, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες για πολίτες, επιχειρήσεις, και τοπικές κοινωνίες.

Με παραδείγματα έργων και παρεμβάσεων, η ΘΑλΕΙΑ αναδεικνύει δράσεις που ενισχύουν την έρευνα και την καινοτομία, προωθούν την επιχειρηματικότητα, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνουν τις μεταφορές και επενδύουν στους ανθρώπους, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Παράλληλα, η ΘΑλΕΙΑ «ταξιδεύει» σε διαφορετικές πόλεις και περιοχές της Κύπρου, παρουσιάζοντας αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους και σύγχρονες υποδομές που αλλάζουν την εικόνα των τοπικών κοινωνιών.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή, οι πολίτες μπορούν να αντιληφθούν άμεσα τον αντίκτυπο των επενδύσεων του Προγράμματος στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής και να κατανοήσουν πώς η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφράζεται σε απτά οφέλη για την καθημερινότητά τους.

ΘΑλΕΙΑ2021–2027

Μια Κύπρος με ευκαιρίες — για όλους.

Η σειρά των έξι videos θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος καθώς και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης — Facebook, Instagram, LinkedIn και YouTube — ώστε όλοι οι πολίτες να γνωρίσουν τη ΘΑλΕΙΑ και να δουν πώς η Κύπρος ανθίζει, προοδεύει και ευημερεί μέσα από το Πρόγραμμα.