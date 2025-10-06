Μεθοδικά και αποφασιστικά, η Αστυνομία εντείνει τις επιχειρήσεις πάταξης της παράνομης παγίδευσης και εμπορίας αμπελοπουλιών, την περίοδο της φθινοπωρινής μετανάστευσης.

Τις τελευταίες ημέρες, τρεις καλά οργανωμένες επιχειρήσεις αποκάλυψαν εκτεταμένα δίκτυα λαθροθήρων, επιφέροντας βαριά οικονομικά πλήγματα στους πρωταγωνιστές του παράνομου εμπορίου. Με συνεχείς στοχευμένες επιχειρήσεις, χτυπά τον σκληρό πυρήνα της παράνομης θήρας αμπελοπουλιών εκεί όπου διακυβεύονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ανθρώπινες ζωές και η ίδια η βιοποικιλότητα της Κύπρου.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, η Αστυνομία διεξήγαγε μεγάλη επιχείρηση στην επαρχία Λάρνακας, σε ιδιοκτησία 55χρονου στο Μαρώνι. Στο σημείο εντοπίστηκαν επτά στημένα δίκτυα παγίδευσης (άλλα τρία δίκτυα ήταν τοποθετημένα σε τσάντες), 63 νεκρά αμπελοπούλια, και 343 ζωντανά πουλιά που απελευθερώθηκαν. Κατασχέθηκαν ακόμη οκτώ μεγάφωνα, τέσσερις ηχομιμητικές συσκευές, και άλλος εξοπλισμός. Το εξώδικο που επιβλήθηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας φτάνει τις €26.000.

Λιγότερο από 10 μέρες μετά, χθες, νέα επιχείρηση στο ίδιο χωριό αποκάλυψε νέα δραστηριότητα, με τρία δίκτυα παγίδευσης, τέσσερα μεγάφωνα και ένα νεκρό πτηνό, ενώ έξι άλλα απελευθερώθηκαν. Αναμένεται εξώδικο άνω των €6.000 στον ίδιο 55χρονο.

Στις 3 Οκτωβρίου, η Αστυνομία προχώρησε σε επιχείρηση δύο φάσεων, με έρευνα σε οικία 41χρονου στο Δάλι, καθώς και σε περιφραγμένο χώρο στον Άγιο Θεόδωρο. Στο Δάλι εντοπίστηκαν πέντε δίκτυα, 952 νεκρά πτηνά και 817 δοχεία συσκευασίας.

Στον Άγιο Θεόδωρο, κατασχέθηκαν 11 στημένα δίκτυα, 297 πουλιά (εκ των οποίων 149 νεκρά και 147 ζωντανά), καθώς και δύο μιμητικές συσκευές. Στη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη και 42χρονος με κουκούλα, ενώ κατείχε κάνναβη, κυνηγετικό όπλο και 181 φυσίγγια. Παράλληλα, 44χρονος ανακόπηκε στο ίδιο σημείο με φυσίγγια και μαχαίρια στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον συγκεκριμένο λαθροθήρα επιβλήθηκε εξώδικο €17.000 για την κατοικία του στο Δάλι και αναμένεται άλλο εξώδικο €13.000 για τις παρανομίες στον Άγιο Θεόδωρο, σύνολο άνω των €30.000.

Οι επιχειρήσεις διενεργούνται αποκλειστικά από την Αστυνομία, με την Υπηρεσία Θήρας να καλείται εκ των υστέρων για αξιολόγηση των τεκμηρίων. Πηγές από την Αστυνομία σημειώνουν ότι πρόκειται για στοχευμένες δράσεις, με επίκεντρο τους μεγαλύτερους και πλέον επικίνδυνους λαθροθήρες.

Οι επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί σε συχνότητα και ένταση, ενώ ήδη προγραμματίζονται επιπλέον εφόδοι σε σημεία-«πιάτσες» μαζικής παγίδευσης και εμπορίας πουλιών.

CABS: «Η Αστυνομία τώρα αρχίζει να κινείται»

Στο μεταξύ, η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση CABS (Επιτροπή κατά της Σφαγής Πουλιών) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, και καλωσορίζει την αλλαγή στάσης της Αστυνομίας, που μέχρι πρόσφατα απέφευγε να εμπλακεί σοβαρά με τη μαζική παγίδευση. Η οργάνωση κάνει λόγο για συστηματική αδράνεια των αρχών επί χρόνια, αφήνοντας ανεξέλεγκτη τη δράση των κυκλωμάτων.

Όπως σημειώνει η CABS μόνο με συνέπεια, διαφάνεια και μηδενική ανοχή, μπορεί να διασφαλιστεί ότι το έγκλημα κατά της άγριας ζωής δεν θα συνεχίσει να ευδοκιμεί με το πρόσχημα της παράδοσης.

Terra Cypria: «Δεν είναι έθιμο – Είναι έγκλημα κατά της άγριας ζωής»

Σε άρθρο-παρέμβαση, η Κούλλα Μιχαήλ, Εκτελεστική Διευθύντρια της Terra Cypria, καταρρίπτει τον μύθο ότι η κατανάλωση αμπελοπουλιών αποτελεί «παράδοση». Κάνει λόγο για μια βιομηχανική, εγκληματική δραστηριότητα, με τεράστια παράνομα έσοδα, που στηρίζεται σε μαύρη αγορά και πελατειακές σχέσεις.

Η Terra Cypria τονίζει ότι η πρακτική αυτή καταπατά την κοινοτική νομοθεσία, διαταράσσει οικοσυστήματα και συντηρεί την οργανωμένη εγκληματικότητα. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η ατιμωρησία παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα.