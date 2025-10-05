Ένα νεκρό άγριο πτηνό και συσκευές παραγωγής ήχου εντόπισαν μέλη της Αστυνομίας την Κυριακή σε έρευνα σε περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας, ιδιοκτησίας 55χρονου, ενώ, μέλη της Υπηρεσίας Θήρας τα οποία κλήθηκαν στο σημείο, απελευθέρωσαν έξι άγρια πτηνά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη του Σώματος διενήργησαν έρευνα σε περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας, ιδιοκτησίας 55χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρία δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, εκ των οποίων το ένα ήταν στημένο, τέσσερα μεγάφωνα, τέσσερις συσκευές παραγωγής ήχου και ένα νεκρό άγριο πτηνό.

Μέλη της Υπηρεσίας Θήρας τα οποία κλήθηκαν στο σημείο, απελευθέρωσαν έξι άγρια πτηνά, ενώ εναντίον του 55χρονου, αναμένεται να εκδοθεί εξώδικο πρόστιμο, σε μεταγενέστερο στάδιο, αναφέρεται.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου συνεχίζει τις εξετάσεις.