Έρευνα σε περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας, ιδιοκτησίας 55χρονου, διενήργησαν σήμερα μέλη της Αστυνομίας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων,

  • Τρία δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, εκ των οποίων το ένα ήταν στημένο
  • Τέσσερα μεγάφωνα
  • Τέσσερις συσκευές παραγωγής ήχου 
  • Ένα νεκρό άγριο πτηνό

Μέλη της Υπηρεσίας Θήρας τα οποία κλήθηκαν στο σημείο, απελευθέρωσαν έξι άγρια πτηνά, ενώ εναντίον του 55χρονου, αναμένεται να εκδοθεί εξώδικο πρόστιμο, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου, συνεχίζει τις εξετάσεις.