Έρευνα σε περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας, ιδιοκτησίας 55χρονου, διενήργησαν σήμερα μέλη της Αστυνομίας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων,
- Τρία δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, εκ των οποίων το ένα ήταν στημένο
- Τέσσερα μεγάφωνα
- Τέσσερις συσκευές παραγωγής ήχου
- Ένα νεκρό άγριο πτηνό
Μέλη της Υπηρεσίας Θήρας τα οποία κλήθηκαν στο σημείο, απελευθέρωσαν έξι άγρια πτηνά, ενώ εναντίον του 55χρονου, αναμένεται να εκδοθεί εξώδικο πρόστιμο, σε μεταγενέστερο στάδιο.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου, συνεχίζει τις εξετάσεις.