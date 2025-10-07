Το θέμα της ανάγκης που υπάρχει για σχεδιασμό μιας οργανωμένης και κυρίως, θεσμοθετημένης εκπαίδευσης για τα παιδιά που για λόγους υγείας βρίσκονται εκτός σχολικού πλαισίου και δη, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανοίγει εκ νέου αύριο στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας.

Η Επιτροπή θα ακούσει και θα συζητήσει τις θέσεις των εμπλεκόμενων με το θέμα φορέων, μεταξύ των οποίων και διαφόρων συνδέσμων και ιδρυμάτων που στηρίζουν παιδιά με προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους.

Το γεγονός ότι αρκετά παιδιά λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την υγεία τους, πρέπει είτε να βρίσκονται στο σπίτι, είτε να νοσηλεύονται, αυτομάτως τα θέτει εκτός σχολικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να πρέπει να εκπαιδεύονται με άλλους τρόπους.

Η αποχή δε, από την καθημερινότητα του σχολείου, όπως επισημαίνεται και σε υπομνήματα που έχουν καταθέσει στην επιτροπή Παιδείας διάφοροι φορείς, πολλές φορές συνιστά και εκπαιδευτικό αποκλεισμό, κοινωνική απομόνωση, καθώς και ψυχολογική επιβάρυνση. Ιδιαίτερα, όταν δεν υπάρχει ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό πλαίσιο.

Γονείς παιδιών που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, καθώς και ιδρύματα και φορείς που στηρίζουν, επισημαίνουν πως υπάρχουν κενά και προβλήματα σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών.

Χαρακτηριστική και η αναφορά του Ιδρύματος Αλκίνοος Αρτεμίου, σε σημείωμα που προωθήθηκε στην επιτροπή Παιδείας. Όπως σημειώνεται από πλευράς Ιδρύματος, «από την εμπειρία μας αλλά και τη συνεχή επαφή με γονείς, εκπαιδευτικούς και ιατρικές ομάδες, αναδείχθηκε ένα σοβαρό κενό: Η απουσία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση των παιδιών που λόγω ασθένειας απουσιάζουν μακροχρόνια από το σχολείο».

Από πλευράς του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, αφού τονίζει πως η εκπαίδευση είναι δικαίωμα του παιδιού, καταγράφει ενδιαφέροντα ευρήματα διαφόρων ερευνών και μελετών γύρω από το θέμα αυτό, προκρίνοντας την ανάγκη ύπαρξης θεσμοθετημένης και οργανωμένης εκπαίδευσης.

