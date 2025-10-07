Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην ακαδημαϊκή και την ιατρική κοινότητα η είδηση του θανάτου του Δρ. Κωνσταντίνου Μαρίνου Παρπέρη, Επίκουρου Καθηγητή Ιατρικής/Ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο διακεκριμένος επιστήμονας απεβίωσε στις 7 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε ανακοίνωσή της, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια «ενός σπουδαίου ανθρώπου, ενός εξαιρετικού ακαδημαϊκού και αφοσιωμένου γιατρού», τονίζοντας πως ο Δρ. Παρπέρης υπήρξε υπόδειγμα ήθους, σεμνότητας και προσφοράς.

Ο Δρ. Παρπέρης είχε πλούσια επιστημονική και ακαδημαϊκή πορεία. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του συμμετείχε σε κλινική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Yale. Ειδικεύτηκε στην Παθολογία στο Bridgeport Hospital / Yale University School of Medicine και ακολούθως στην Υποειδικότητα της Ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Wisconsin.

Πριν την επιστροφή του στην Κύπρο, υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής στο Τμήμα Ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αριζόνας στο Φοίνιξ, όπου τιμήθηκε με το βραβείο “Teacher of the Year Award” για τη συμβολή του στην εκπαίδευση νέων γιατρών. Με περισσότερες από 65 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονταν στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, και στις κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες. Ήταν ενεργό μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας.

Όπως επισημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πέρα από τις επιστημονικές του διακρίσεις, όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν γιατρό με βαθιά ανθρωπιά και αφοσίωση στους ασθενείς του, έναν ακαδημαϊκό με πάθος για τη διδασκαλία και έναν άνθρωπο που αντιμετώπιζε τη ζωή με αξιοπρέπεια και πίστη.

«Η μάχη του με τον καρκίνο ήταν γενναία», αναφέρει η Ιατρική Σχολή, προσθέτοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή «παρέμεινε μαχητής, άνθρωπος του καθήκοντος, φάρος ήθους και ευγένειας».

Η εξόδιος ακολουθία του Δρ. Παρπέρη θα τελεστεί την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025, στις 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου, στις Χαλεπιανές, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2 μ.μ. έως τις 3 μ.μ.

Ως ένδειξη πένθους, οι σημαίες του Πανεπιστημίου Κύπρου κυματίζουν μεσίστιες έως και την ημέρα της κηδείας.