Το Ανώτατο Δικαστήριο αύξησε την ποινή φυλάκισης σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, κρίνοντας ότι η αρχική ποινή που είχε επιβληθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ήταν έκδηλα ανεπαρκής σε σχέση με τη σοβαρότητα των αδικημάτων.

Ο κατηγορούμενος, ηλικίας 58 ετών, είχε παραδεχθεί την ενοχή του για επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και απειλή κατά της εν διαστάσει συζύγου του, αδικήματα που διαπράχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 58χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του κρατώντας μαχαίρι και την απείλησε με τη φράση «εν να σε σφάξω», προκαλώντας της τρόμο και σωματικές κακώσεις.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 14 μηνών για την επίθεση και 11 μηνών για την απειλή, με τις ποινές να συντρέχουν, ενώ είχε αποφασίσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο του κατηγορούμενου, την απολογία του, τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα αυτοελέγχου και την πάροδο χρόνου από το αδίκημα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας άσκησε έφεση, υποστηρίζοντας ότι οι ποινές ήταν υπερβολικά χαμηλές και ότι το Δικαστήριο λανθασμένα ανέστειλε την εκτέλεσή τους. Το Ανώτατο, εξετάζοντας την υπόθεση, έκρινε ότι η αρχική ποινή δεν αντανακλούσε τη σοβαρότητα των αδικημάτων ούτε την ανάγκη αποτροπής της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία παρουσιάζει αυξητική τάση.

Ως εκ τούτου, το Ανώτατο Δικαστήριο αντικατέστησε τις ποινές με 2 χρόνια φυλάκισης για την επίθεση και 18 μήνες για την απειλή, οι οποίες θα συντρέχουν. Ωστόσο, επικύρωσε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, κρίνοντας ότι, λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης από τα γεγονότα και της βελτίωσης της συμπεριφοράς του εφεσίβλητου, δεν υπήρχε λόγος να αναιρεθεί η πρωτόδικη απόφαση ως προς αυτό το σημείο.

Η απόφαση επαναβεβαιώνει, σύμφωνα με το Ανώτατο, ότι τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαιτέρως σοβαρά και απαιτούν αυστηρή δικαστική αντιμετώπιση, με σκοπό τόσο τη γενική αποτροπή όσο και την προστασία των θυμάτων.