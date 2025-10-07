Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά την Κυριακή (12/10) την εφαρμογή του βιομετρικού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES), το οποίο θα αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ελέγχους διαβατηρίων με ψηφιακές καταγραφές προσώπων, δακτυλικών αποτυπωμάτων και ημερομηνιών μετακίνησης σε 29 χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Οι πολίτες εκτός ΕΕ που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν θα περάσουν σταδιακά στο νέο σύστημα, το οποίο η ΕΕ αναφέρει ότι θα επιταχύνει τους ελέγχους στα σύνορα και θα βοηθήσει το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά. Το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 10 Απριλίου 2026.

Το βιομετρικό σύστημα καλύπτει 29 χώρες της Σένγκεν

Το EES εφαρμόζεται σε 25 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία. Η Κύπρος και η Ιρλανδία θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν παραδοσιακούς ελέγχους διαβατηρίων για τους εισερχόμενους επιβάτες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει εκτός Σένγκεν.

Οι Αυστραλοί και άλλοι μη Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν στη ζώνη για σύντομες διαμονές έως 90 ημερών μέσα σε διάστημα 180 ημερών θα χρησιμοποιούν το νέο, δωρεάν σύστημα. Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ, η ψηφιακή μέθοδος στοχεύει στην αποτροπή παράτυπης μετανάστευσης και στην ενίσχυση της πρόσβασης των συνοριακών αρχών σε πληροφορίες ταξιδιωτών.

Ψηφιακές καταγραφές τριετίας

Οι ταξιδιώτες θα απαντούν σε ερωτήσεις βάσει του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν κατά την άφιξή τους, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αρχείο που θα διατηρείται για τρία χρόνια. Στις επόμενες εισόδους εντός αυτού του χρονικού διαστήματος θα απαιτούνται μόνο δακτυλικά αποτυπώματα ή φωτογραφίες, χωρίς πλήρη επανεγγραφή.

Χώρες που θα διαθέτουν αυτόματα σημεία ή εφαρμογές κινητών θα προσφέρουν ταχύτερη διέλευση συνόρων σε όσους τα χρησιμοποιούν.

Αρχικές καθυστερήσεις κατά τη φάση εφαρμογής

Η αυστραλιανή υπηρεσία Smartraveller προειδοποιεί ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν μεγαλύτερες ουρές στην αρχή. «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν ξεκινήσει το σύστημα, μπορεί να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερη αναμονή στα σύνορα», αναφέρει η σχετική οδηγία.

Η Αυστραλία διατηρεί συμφωνίες απαλλαγής από βίζα με αρκετές χώρες της Σένγκεν, μεταξύ των οποίων Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία και Σουηδία. Κάθε χώρα διαχειρίζεται ανεξάρτητα το πρόγραμμά της και οι ταξιδιώτες που σκοπεύουν να παραμείνουν πέραν των 180 ημερών πρέπει να ελέγχουν τις ειδικές απαιτήσεις του προορισμού τους.

