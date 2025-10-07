Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της «easy family of brands» και ιδρυτής του Stelios Philanthropic Foundation, επιβράβευσε το όραμα και την καινοτομία των νέων επιχειρηματιών της Κύπρου. Στην τελετή απονομής των «Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2025», που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στο Stelios Philanthropic Foundation, τρεις νικητές μοιράστηκαν το ποσό των €200.000.

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου συνεχάρη τους νικητές μέσω Zoom, τονίζοντας τον θαυμασμό και τη στήριξή του προς τους νέους επιχειρηματίες της χώρας.

Το πρώτο βραβείο των €100.000 απέσπασε ο Γιώργος Χρυσοστομίδης για την εταιρεία Shopify «Shrine» (shrine.io).

Το δεύτερο βραβείο των €60.000 απονεμήθηκε στη Χρυσταλλένα Πουλλή, δημιουργό της εταιρείας φυτικών καλλυντικών «CP Herbalist» (cpherbalist.com).

Το τρίτο βραβείο των €40.000 κέρδισαν οι Harout Chouldjian και Παναγιώτης Φραντζέσκος για τη διεθνή διαδικτυακή εταιρεία «Luxmery», που ειδικεύεται στα ενδύματα διαμόρφωσης σιλουέτας (theluxmery.com).

Την απονομή του πρώτου βραβείου έκανε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, το δεύτερο βραβείο παρέδωσε η Ρένα Ρουβιθά Πάνου, μέλος του Δ.Σ. του Stelios Philanthropic Foundation, ενώ το τρίτο βραβείο απένειμε η Μαρία Λαφαζάνη, μία από τις περσινές νικήτριες, προσδίδοντας στην τελετή ξεχωριστό και συμβολικό χαρακτήρα.

Ο Γιώργος Χρυσοστομίδης ο οποίος κατέκτησε το πρώτο βραβείο αξίας €100.000, για τη δημιουργία της εταιρείας ιστοσελίδων shopify «Shrine», παραλαμβάνοντας το χρηματικό έπαθλο, τόνισε: «Το βραβείο είναι ώθηση για να συνεχίσουμε και αποτελεί ένα σημαντικό “checkpoint” στην μέχρι στιγμής πορεία μας. Έχουμε τεράστια πλάνα για το μέλλον, τα οποία φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε με την ίδια αφοσίωση και πίστη στις αξίες που μας οδήγησαν ως εδώ. Αυτό το βραβείο είναι για μένα μια ευκαιρία να δώσω πίσω στην κοινωνία που με στήριξε από τα πρώτα μου βήματα. Το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ δεν θα επενδυθεί στη δική μου εταιρεία. Πήρα την απόφαση να το διαθέσω σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, καθώς και σε νέους ανθρώπους της γενιάς μου, που έχουν ήδη ξεκινήσει τα δικά τους επιχειρηματικά εγχειρήματα και χρειάζονται αυτή την επιπλέον ώθηση για να συνεχίσουν».

Η Χρυσταλλένα Πουλλή, νικήτρια του δεύτερου βραβείου αξίας €60.000, για τη δημιουργία της εταιρείας φυτικών καλλυντικών «CP Herbalist», απευθυνόμενη στο κοινό κατά τη βράβευση της, υπογράμμισε: «Για την CP Herbalist, το βραβείο αποτελεί πολύτιμη ώθηση για το μέλλον. Το χρηματικό έπαθλο θα αξιοποιηθεί για την απόκτηση νέου εξειδικευμένου μηχανήματος παραγωγής κρεμών, το οποίο θα ενισχύσει την παραγωγή μας, θα εμπλουτίσει τη γκάμα προϊόντων και θα δώσει νέα δυναμική στις εξαγωγές, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας στην Κύπρο».

Οι Harout Chouldjian και Παναγιώτης Φραντζέσκος οι οποίοι απέσπασαν το τρίτο βραβείο αξίας €40.000, για τη διεθνή διαδικτυακή εταιρεία πώλησης ενδυμάτων διαμόρφωσης σιλουέτας «Luxmery», στη σύντομη τοποθέτησή τους στη διάρκεια της βράβευσης, επισήμαναν: «Η βράβευση αυτή για εμάς, δεν είναι μόνο αναγνώριση της πορείας μας ως τώρα, αλλά και αφετηρία για ακόμα πιο φιλόδοξα βήματα. Το χρηματικό έπαθλο θα το επενδύσουμε στο πιο σημαντικό κεφάλαιο, που είναι οι άνθρωποι μας. Μέσα από την TCC Ventures, τον e-Commerce aggregator που δημιουργήσαμε, θέλουμε να καθοδηγήσουμε νέους ταλαντούχους “A-players” στην Κύπρο, να τους εξελίξουμε και να τους αναδείξουμε, σε μελλοντικούς συνεργάτες σε διεθνώς ανταγωνιστικά brands». Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι δύο επιχειρηματίες ανακοίνωσαν επίσης την ένταξη ενός νέου συνεργάτη στην ομάδα τους, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ομάδας είναι κομβικής σημασίας για τα επόμενα βήματα της Luxmery.

Παράλληλα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους προς τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου και το Stelios Philanthropic Foundation, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική στήριξή του προς τη νέα γενιά επιχειρηματιών. Με κοινό μήνυμα, ενθάρρυναν τους νέους της Κύπρου να συμμετάσχουν στα «Stelios Awards for Young Entrepreneurs», τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία αναγνώρισης, εξέλιξης, έμπνευσης και δικτύωσης, που μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εφαλτήριο για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, η οποία απένειμε το πρώτο βραβείο, απηύθυνε έναν σύντομο αλλά εμψυχωτικό λόγο προς τους νέους επιχειρηματίες, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις αγαπημένες της εκδηλώσεις.

Η κ. Καρσερά Χριστοδουλίδη υπογράμμισε ότι «τα βραβεία αυτά είναι κάτι πολύ περισσότερο από οικονομική ενίσχυση – είναι μια πράξη εμπιστοσύνης προς τους νέους της Κύπρου, στην ικανότητά τους να δημιουργούν, να καινοτομούν και να προχωρούν». Πρόσθεσε ακόμη πως «δίνουν ένα πολύτιμο έναυσμα στους νέους επιχειρηματίες να κάνουν το επόμενο βήμα, να εμπνευστούν και να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου μας».

Κλείνοντας, τόνισε πως, σε μια περίοδο που η Κύπρος καταγράφει θετικές επιδόσεις στην οικονομία, με υπεύθυνη διαχείριση, μείωση του δημόσιου χρέους και σταθερή αναπτυξιακή πορεία, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς «δεν υπάρχει πιο σωστή επένδυση από εκείνη που γίνεται στους ανθρώπους – και ειδικά στους νέους».

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου από την πλευρά του δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθω υπερηφάνεια γιατί τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs εξελίσσονται και καθιερώνονται πλέον ως θεσμός που εμπνέει και στηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Η φετινή χρονιά κατέρριψε κάθε ρεκόρ με 77 καινοτόμες συμμετοχές. Η επιλογή των νικητών ήταν δύσκολη και αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη απόδειξη του ταλέντου και της δύναμης της νέας γενιάς. Από αυτές τις συμμετοχές, ξεχώρισαν τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με ξεχωριστή ταυτότητα και προοπτική. Θέλω να συγχαρώ όχι μόνο τους νικητές, αλλά και όλους όσοι δήλωσαν συμμετοχή και παρουσίασαν τις προτάσεις τους. Τους προτρέπω να συνεχίσουν με αποφασιστικότητα και σε όσους δεν τα κατάφεραν φέτος, το μήνυμα μου είναι: Ξαναδοκιμάστε το 2026!».

«Δεσμεύομαι να συνεχίσω να στηρίζω τη νέα γενιά, με συνέπεια και σταθερότητα γιατί εκεί διαμορφώνονται οι ηγέτες του αύριο, εκεί χτίζεται το μέλλον της Κύπρου. Κάθε νέος επιχειρηματίας που τολμά να κάνει το όνειρο του πράξη, είναι για μένα μια απόδειξη ότι η Κύπρος έχει αστείρευτο δυναμικό», είπε κλείνοντας.