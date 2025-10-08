Αρνητική είναι η Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) της Περιβαλλοντικής Αρχής για παραθεριστική ανάπτυξη, αποτελούμενη από 69 επαύλεις, κτήριο υποδοχής και βιολογικό σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων, που σχεδιαζόταν στον Δήμο Ακάμα, καθώς, όπως καταγράφεται στην Έκθεση ΕΟΑ, το προτεινόμενο έργο θα επιφέρει σημαντικές άμεσες και αθροιστικές επιπτώσεις στο ευαίσθητο περιβάλλον της Χερσονήσου του Ακάμα, εντός και πλησίον περιοχών Natura 2000.

Η εξέταση του φακέλου της πολεοδομικής αίτησης του 2022 κατέδειξε ότι το προτεινόμενο έργο, το οποίο αφορά έκταση πέραν των 100.000 τετραγωνικών μέτρων, εμπίπτει εντός τουριστικής ζώνης (Τ3β), αλλά συνορεύει και σε ορισμένα σημεία εφάπτεται με τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 «Ειδική Ζώνη Διατήρησης Χερσόνησος Ακάμα» και «Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα».

Αξίζει να σημειωθεί πως τα επίμαχα τεμάχια της ανάπτυξης, συγκεκριμένα 13 τεμάχια στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πέγειας, κατά την περίοδο 2005 – 2018 βρίσκονταν εντός Λευκής Ζώνης, ωστόσο μεταγενέστερα εντάχθηκαν σε τουριστική ζώνη, καθιστώντας εφικτή την κατάθεση αίτησης για την υλοποίηση έργου μεγάλης κλίμακας.

Η Έκθεση ΕΟΑ, που εκπονήθηκε με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και τη νομοθεσία για τη διατήρηση της φύσης, τεκμηριώνει ότι το προτεινόμενο έργο δύναται να επιφέρει ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή, αλλά και λειτουργία του.

Ανάμεσα στις σοβαρότερες επιπτώσεις που αναλύονται περιλαμβάνονται: Απώλεια οικοτόπων λόγω εκχέρσωσης βλάστησης που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησης. Ηχορύπανση και φωταύγεια που ενδέχεται να επηρεάσουν την ωοτοκία προστατευόμενων ειδών χελωνών. Αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας και της επισκεψιμότητας στην ευρύτερη περιοχή, επιτείνοντας τον περιβαλλοντικό φόρτο. Συσσωρευτικές επιπτώσεις από άλλες υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες αναπτύξεις.

Η Επιτροπή που αξιολόγησε τη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν ειδικοί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις (όπως η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, το BirdLife Cyprus και το Terra Cypria), κατέληξε ομόφωνα στο ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να προκαλέσει ουσιαστικές βλάβες στους στόχους διατήρησης των περιοχών Natura.

Η έκθεση αναφέρει σαφώς ότι εκχερσώσεις βλάστησης πραγματοποιήθηκαν προ της υποβολής της αίτησης, μεταξύ Αυγούστου 2021 και Μαΐου 2022, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα των πράξεων αυτών και εάν έγιναν με την απαιτούμενη άδεια ή έλεγχο.