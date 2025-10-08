Ανακοινώνεται αύριο από την Αρχή κατά της Διαφθοράς το δεύτερο πόρισμα μιας μεγάλης έρευνας που διερεύνησαν λειτουργοί επιθεώρησης της. Πρόκειται για υπόθεση για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει διαρρεύσει οτιδήποτε ούτε τι αφορούσε ούτε για ποιους.

Αυτό ανέφερε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής ο Επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου που θα επιτρέπει τον διορισμό του προσωπικού της Αρχής από τα μέλη της και όχι από την ΕΔΥ, καθώς και της πρότασης νόμου του βουλευτή ΔΗΣΥ Δημήτρη Δημητρίου που προβλέπει την μετατροπή της Αρχής σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με τον κ. Πογιατζή, εντός ολίγων ημερών αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί το πόρισμα και τρίτης μεγάλης έρευνας που αφορά γνωστή υπόθεση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για καταγγελίες του βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη για τις εισφορές προς τον ΔΗΣΥ λόγω των χρυσών διαβατηρίων. Το πόρισμα ήδη έχει παραδοθεί και σύμφωνα με πληροφορίες του philenews θα δοθεί αυτούσιο στη δημοσιότητα. Ερωτηθείς για το τι αφορά η υπόθεση που θ’ ανακοινωθεί αύριο Πέμπτη ο Επίτροπος Διαφάνειας επιφυλάχθηκε να αναφερθεί γι’ αυτό αύριο.

Όσον αφορά στην πρόταση νόμου ο κ. Πογιατζιής ανέφερε ότι δυστυχώς σε συναντήσεις που είχαμε δεν υπήρχε θετική ανταπόκριση για μετατροπή σε πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεδομένου των εμποδίων είναι επείγον να στελεχωθούμε με μόνιμο προσωπικό. Μας ικανοποιεί το νομοσχέδιο. Έχουμε 18 άτομα προσωπικό και οι 13 είναι με αγορά υπηρεσιών, μόνο ο κλητήρας είναι μόνιμος. Στήσαμε την Αρχή από την αρχή αύριο θα βγει το δεύτερο μεγάλο πόρισμα, το έχουμε κρατήσει δεν έχει διαρρεύσει οτιδήποτε και σύντομα θα βγει και άλλη έρευνα.

Όπως διαφάνηκε στην Επιτροπή, το νομοσχέδιο θα προχωρήσει άμεσα, ενώ η πρόταση νόμου δεν φαίνεται να προωθείται.