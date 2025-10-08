Η εκπαιδευτικός και συγγραφέας, Έλενα Περικλέους, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μετά την ολοκλήρωση της θητείας της Δέσπως Μιχαηλίδου.

Η νέα Επίτροπος είναι εκπαιδευτικός και συγκεκριμένα, διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία είναι αποσπασμένη τώρα στο υφυπουργείο Πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι η κ. Περικλέους έχει πλούσιο συγγραφικό έργο κυρίως στην παιδική λογοτεχνία καθώς έχει συγγράψει κι εκδώσει αρκετά παιδικά βιβλία.

Στις πρώτες της δηλώσεις έκανε λόγο για την ευθύνη υπεράσπισης των παιδιών και των δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα, η νέα Επίτροπος δήλωσε: «Αναλαμβάνω με βαθιά ευγνωμοσύνη την ευθύνη να υπερασπιστώ το παιδί. Κάθε δράση και παρέμβασή μου θα έχει στο επίκεντρο το δικαίωμα του να ζει, να εκφράζεται και να ονειρεύεται ελεύθερα. Γιατί “αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα”».