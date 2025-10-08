Τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στη θέση διορίστηκε ο κ. Στέφανος Σκορδής, ο οποίος είναι δικηγόρος και μέλος της Επιτροπής.

Ο Στέφανος Σκορδής αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου μετά την παραίτηση του κ. Άντρου Καπαρδή και θα παραμείνει σε εκείνη την θέση για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι 16 Ιανουαρίου 2029.

Στην θέση του κ. Σκορδή ως μέλος διορίστηκε ο κ. Νικόλας Κωνσταντίνου, επίσης δικηγόρος. Η θητεία του θα λήξει στις 16 Ιανουαρίου 2029.